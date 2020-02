Παράξενα

Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και έκαναν... τσιμπούσι

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του ιδιοκτήτη της κατοικίας και αφού έκαναν "πάρτι" έφυγαν σαν κύριοι.

Την εξοχική κατοικία ενός 58χρονου διέρρηξαν άγνωστοι, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή Καρίτσα της Λάρισας.

Οι δράστες, αφού εισήλθαν στο σπίτι, παραβιάζοντας την ισόγεια μπαλκονόπορτα δεν έκλεψαν αντικείμενα και τιμαλφή, όπως είθισται, αλλά - σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελευθερία" - αρκέστηκαν στο να καταναλώσουν τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά.

Οι διαρρήκτες, που αποδείχτηκαν πεινασμένοι και διψασμένοι εκμεταλλεύτηκαν την περίπου τρίωρη απουσία του ιδιοκτήτη του εξοχικού και αφού ολοκλήρωσαν τη "δράση" τους, έφυγαν... χορτάτοι.