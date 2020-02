Κοινωνία

Εκατοντάδες κιλά κάνναβης κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού

Εκατοντάδες κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν κρυμμένα σε φορτηγό αυτοκίνητο και κατασχέθηκαν.

Πάνω από 793 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν κρυμμένα και κατασχέθηκαν σε φορτηγό στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας.

Στο όχημα επέβαιναν δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ως οδηγός και συνοδηγός αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στην εγχώρια παράνομη αγορά.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί στις 24-02-2020 στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας. Ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Σε επισταμένη έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο κάτω μέρος της καρότσας του οχήματος, (759) δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (793) κιλών και (770) γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από τη μέχρι στιγμής έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται να είχαν ως στόχο τη μεταφορά της παραπάνω ποσότητας ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Αττικής, ενώ ως αμοιβή θα λάμβαναν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

• 759 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 793 κιλών και 770 γραμμαρίων,

• μικροποσότητα κάνναβης αναμεμειγμένης με καπνό, που βρέθηκε στην καμπίνα του οχήματος,

• το φορτηγό, ιδιοκτησίας του δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών,

• το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ,

• κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.