Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Τζιτζικώστα

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών.

Τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, Απόστολο Τζιτζικώστα, υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τζιτζικώστα για την πρόσφατη εκλογή του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.