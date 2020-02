Κόσμος

Λιβύη: αποχωρούν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες οι αντιμαχόμενες πλευρές

Τι επικαλούνται στις ανακοινώσεις τους. Ο ΟΗΕ ξεκαθαρίζει πως δεν θα τροποποιήσει το πρόγραμμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στη Λιβύη, τα οποία εκλήθησαν από τον ΟΗΕ να συμμετάσχουν στις πολιτικές συνομιλίες την Τετάρτη στη Γενεύη, ανακοίνωσαν, σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, ότι αναστέλλουν τη συμμετοχή τους στον διάλογο, επικαλούμενα διαφορετικούς λόγους.

Το Κοινοβούλιο, που εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας και στηρίζει τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση, διότι η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη δεν έχει εγκρίνει το σύνολο των 13 εκπροσώπων του.

Ο αντίπαλός του, το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους που στηρίζει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με έδρα την Τρίπολη, έκανε γνωστό, από την πλευρά του, ότι θα προτιμούσε να περιμένει να επιτευχθεί πρόοδος στις στρατιωτικές διαπραγματεύσεις.

«Υπό το φως των συμπερασμάτων (των στρατιωτικών διαπραγματεύσεων) το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους θα αποφασίσει εάν θα λάβει μέρος ή όχι στον πολιτικό διάλογο».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος τύπου της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη διαβεβαίωσε ότι η ημερομηνία της έναρξης του πολιτικού διαλόγου δεν θα τροποποιηθεί.

«Ο πολιτικός διάλογος στη Λιβύη θα διεξαχθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, την 26η Φεβρουαρίου. Πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη φθάσει στη Γενεύη και ελπίζουμε ότι όλοι οι (υπόλοιποι) συμμετέχοντες, που έχουν προσκληθεί, θα ακολουθήσουν το παράδειγμα», δήλωσε ο Ζαν ελ Αλάμ.

«Εάν η αποστολή του ΟΗΕ επιμείνει να οργανώσει την πολιτική συνάντηση την προβλεπόμενη ημερομηνία προτού να γνωρίσει τα συμπεράσματα του στρατιωτικού διαλόγου, το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους δεν θα θεωρεί ότι δεσμεύεται από τα συμπεράσματα του πολιτικού διαλόγου» δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Χάλεντ ελ Μέσρι.