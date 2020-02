Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: γιατί άσκησε αγωγή η χήρα του

Η Βανέσα Μπράιαντ, υπέβαλε μήνυση και εναντίον της Island Helicopters και Island Express Holding Corp.

Η χήρα του Κόμπι Μπράιαντ, Βανέσα, άσκησε αγωγή, κατά του χειριστή του ελικοπτέρου, που κατέρρευσε σε πλαγιά της Καλιφόρνια, παίρνοντας μαζί του στο θάνατο τον σύζυγο της, την κόρη τους Τζιάνα και επτά άλλους επιβαίνοντες.

Η καταγγελία, που κατατέθηκε στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, υποστηρίζει ότι ο πιλότος, Άρα Ζομπογιάν, ο οποίος πέθανε επίσης στο τραγικό δυστύχημα, αμέλησε τη συνήθη φροντίδα για την πλοήγηση.

Η δικογραφία αναφέρει ότι οι θάνατοι προήλθαν από την «αμελή συμπεριφορά του Ζομπογιάν», καθιστώντας τα ελικόπτερα της εταιρίας «υπεύθυνα από κάθε άποψη».

Από την πλευρά της, η Island Express δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.