Κόσμος

Συνελήφθη ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Κωνσταντινούπολη

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από το τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον κυβερνήτη του αεροσκάφους της Pegasus Airlines, που βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης, αυτόν τον μήνα.

Το αεροπλάνο της Pegasus, που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη-Κωνσταντινούπολη, βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και κόπηκε σε τρία κομμάτια.

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους, ενός Boeing 737-86J, ανακρίθηκαν μετά τη συντριβή, με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu να μεταδίδει ότι ο ένας εξ αυτών, ο κυβερνήτης Μαχμούτ Αρσλάν συνελήφθη, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.