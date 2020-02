Κόσμος

Διάρρηξη σε βραβευμένο εστιατόριο της Κοπεγχάγης

Οι κακοποιοί έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στην κάβα με τα πανάκριβα κρασιά.

Μια τρύπα στον τοίχο και καμιά εξηνταριά μπουκάλια ακριβό κρασί να έχουν εξαφανιστεί… Αυτό ανακάλυψαν οι ιδιοκτήτες ενός εστιατορίου, βραβευμένου με αστέρι Michelin, στην Κοπεγχάγη, που απηύθυναν έκκληση στα social media για τον εντοπισμό των εκλεκτών οίνων.

«Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε επακριβώς τις απώλειες, μετά τη διάρρηξη της κάβας μας τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Οι κλέφτες αναζήτησαν ειδικά τα σπάνια και πολύ μεγάλης αξίας εμπορεύματα» έγραψαν στο Facebook ο Ρούνε Γιόχουμσεν και ο Κρίστιαν Άρπε-Μέλερ, που διευθύνουν το εστιατόριο “Formel B”, που έχει τιμηθεί με ένα αστέρι Michelin.

Οι εστιάτορες υπολογίζουν ότι η αξία των κρασιών, στην πλειονότητά τους Romanee-Conti – που συγκαταλέγεται μεταξύ των ακριβότερων οίνων στον κόσμο, ανέρχεται σε σχεδόν 1,5 εκατομμύρια κορώνες Δανίας (200.000 ευρώ).

«Πρόκειται για μια συλλογή κρασιών σχεδόν αναντικατάστατη που συγκεντρώναμε για χρόνια και που χάθηκε σε μια μόνο νύχτα», γράφουν οι υπεύθυνοι του εστιατορίου, απευθύνοντας έκκληση στους χρήστες του διαδικτύου να κοινοποιήσουν την ανάρτησή τους, με την ελπίδα να βρουν «ως εκ θαύματος» τα κλοπιμαία.

Οι διαρρήκτες κατάφεραν να εισβάλουν στην κάβα από τον τοίχο του διπλανού καταστήματος, μια κάβα από την οποία δεν έκλεψαν τίποτα, εξήγησε ο Άρπε Μέλερ στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.