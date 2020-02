Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: οι κλειστές δομές θα γίνουν – “υγειονομική βόμβα” οι ανοιχτές

Επιβεβαίωσε ότι αποβιβάστηκαν ήδη στα νησιά μηχανήματα έργων, για την έναρξη εργασιών κατασκευής των νέων κλειστών ελεγχόμενων κέντρων κράτησης...

Για τις αντιδράσεις στα νησιά για τις κλειστές δομές και τους φόβους για κρούσμα κορονοϊού μίλησε το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς να εμπιστευτούν την κυβέρνηση και να κατανοήσουν ότι οι ανοιχτές δομές είναι προς όφελός τους.

«Οι κλειστές δομές θα γίνουν και οι ανοιχτές θα κλείσουν» τόνισε ο κ. Πέτσας επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι τις πρώτες πρωινές ώρες αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της Μυτιλήνης και των Μεστών Χίου μηχανήματα έργων, για την έναρξη εργασιών κατασκευής των νέων κλειστών ελεγχόμενων κέντρων κράτησης.

Αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύουν τα μηχανήματα και το προσωπικό, προκειμένου να ξεκινήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι στις κλειστές δομές είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν οι μετανάστες, ενώ χαρακτήρισε τις ανοιχτές δομές «υγειονομική βόμβα».