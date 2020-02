Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου με τη Σελήνη να συνεχίζει το ταξίδι της στο ζώδιο των Ιχθύων μέχρι και το βράδυ, ενώ από τις 8:30 μ.μ.περίπου και μετά θα περάσει στον Κριό...

ΚΡΙΟΣ: Μπορείς να με πεις μαζόχα που διαλέγω μία τέτοια μέρα να σου μιλήσω για τη σιωπή, όμως τί να κάνω που μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά “χρυσός” για την περίπτωσή σου σήμερα... Καλώς ή κακώς, δε θα μπορούσα να σου αναφέρω κάποια ημίμετρα ή να σου μιλήσω για αυτοσυγκράτηση, διότι η αποτυχία θα ήταν δεδομένη. Πάρε λοιπόν τη “σιωπή” για σήμερα, σκέψου όλα τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει το να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, ακόμα κι αν σου πατήσουν τον κάλο και απλά κράτα την σαν το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο.

ΤΑΥΡΟΣ: Το σενάριο να σε κλείσουν μέσα στο σπίτι και να τη βγάλεις μπροστά από ένα καναπέ βλέποντας τηλεόραση μπορεί άνετα να σου προκαλέσει διάφορα ψυχοσωματικά. Το ίδιο ισχύει και με το ενδεχόμενο να αναγκαστείς να δουλέψεις περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες, πράγμα που ειδικά σήμερα, η αλήθεια να λέγεται, δε θα μπορούσα να σου υποσχεθώ ότι δε θα επαληθευτεί. Ξεκίνα λοιπόν να ενημερώνεις ότι σήμερα πρέπει να φύγεις στην ώρα σου και κοίτα να δουλέψεις προσηλωμένος, για να μην αφήσεις εκκρεμότητες που θα σε αναγκάσουν να δουλέψεις υπερωρίες.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Καταλαβαίνω απόλυτα αγαπητέ μου Δίδυμε ότι δε βρίσκεις κανένα νόημα στο “άφησε τα προβλήματα του σπιτιού στο σπίτι και της δουλειάς στη δουλειά” και δεν έχεις και καμία πιθανότητα επιλογής, αφού τα πάντα σήμερα μοιάζουν να δημιουργούν ένα χάος υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων μες στο κεφάλι σου που δεν ξέρεις από που πρέπει να το πιάσεις για να αρχίσουν να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Πάντως μέρα είναι και πίστεψε με θα στρώσει πριν έρθει η επόμενη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ:΅Ξέρω πολύ καλά ότι δεν καταλαβαίνεις από συμβουλές και ότι αυτές δεν αρκούν για να σε κάνουν λίγο πιο τυχοδιώκτη και να ξεπεράσεις τις αναστολές σου όταν πρόκειται να περπατήσεις ευθεία μπροστά. Παρόλ’ αυτά είναι κρίμα να μη σου πω ότι μία μέρα σαν κι αυτή έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσεις με την αυτοπεποίθηση ενός Κριού και να ξεκαθαρίσεις τη στάση σου απέναντι σε κάποιους πρώην, νυν ή και υποψηφίους συντρόφους, αλλά και για να διαπραγματευτείς κάποια πράγματα που αφορούν στο επαγγελματικό σου αύριο.

ΛΕΩΝ: Οι αντοχές σου σήμερα δεν έχουν ταβάνι και κανείς δεν μπορεί να σε φέρει στα όριά σου. Ακόμα κι αν αναγκαστείς να έρθεις σε έντονη αντιπαράθεση με το σύντροφό σου ή με κάποιο συνεργάτη σου, εσύ έχεις τον τρόπο, το πείσμα και την αντοχή να βγεις αλώβητος από όλο αυτό. Θα άντεχες να κάνεις τα πάντα προκειμένου να τους έχεις όλους απόλυτα ικανοποιημένους και να μην μπορεί κανείς να του προσάψει τίποτα. Το μόνο που δε θα άντεχες είναι η αδιαφορία και καλό είναι να το ξέρουν…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα φαίνεται να νιώθεις βαθύτατα εξαρτημένος από κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου και αυτό από τη μία σε κάνει να θέλεις να βρεθείς κοντά τους, να τους μιλήσεις και να μοιραστείς τις ανησυχίες σου μαζί τους σαν να σου είναι απόλυτα απαραίτητο κι από την άλλη επειδή συνειδητοποιείς όλη αυτή την εξάρτηση, σου τη βαράει στα νεύρα και θέλεις να απομονωθείς για να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Τρέλα ε; Τί να κάνεις; Όλα για τους ανθρώπους…

ΖΥΓΟΣ: α θέλεις να αγιάσεις και να μη σε αφήνουν... Όσο κι αν προσπαθείς να είσαι συνεργάσιμος και συναινετικός με κάποιους ανθρώπους φαίνεται ότι εκείνοι δεν έχουν το μυαλό να καταλάβουν ότι δεν έχουν να κάνουν με κανένα θύμα, αλλά με έναν άνθρωπο που επιλέγει να τους συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο και ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει το διακόπτη και να... πάρει ανάποδες. Πάντως κι εσύ, πριν πάρεις ανάποδες φρόντισε να ξεκαθαρίσεις ότι δεν το έχεις σε τίποτα να συνδυάσεις τη στολή της Μητέρας Τερέζας που φοράς με το μουστάκι απ’ τη στολή του Αδόλφου…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σκορπιέ μου, άσε την γκρίνια στην άκρη και κοίτα να ευχαριστηθείς τη σημερινή μέρα όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί είτε το θέλεις είτε όχι είναι πιθανό από αύριο να αναγκαστείς να ασχοληθείς με πράγματα λιγότερο ευχάριστα, όπως μία σειρά από επαγγελματικές υποχρεώσεις που μόνο δημιουργικές δεν θα τις βρεις, ενδεχομένως και κάποια θέματα υγείας που θα σε κάνουν στο τέλος να αναπολείς την Τρίτη σαν να ήταν Σαββατοκύριακο.

ΤΟΞΟΤΗΣ:΅Ενώ χαρακτηρίζεσαι από την ανάγκη σου για ελευθερία, ανεξαρτησία όπως και το να είσαι ξεχωριστός, η συνειδητοποίηση ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα διαφέρει πολύ από αυτόν με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο περιβάλλον σου φαίνεται ότι σου πέφτει βαριά και σου είναι κάπως δύσκολη να τη διαχειριστείς. Αντί να απελπίζεσαι καλό θα ήταν να αποδεχτείς αυτή την πραγματικότητα και απλά να συνεχίσεις να ψάχνεις ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι μπορούν να σε καταλάβουν χωρίς να είναι απαραίτητο αυτοί να ανήκουν στην οικογένειά σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Επειδή όταν εκνευρίζεσαι ξέρεις ότι εκτίθεσαι κι αυτό είναι κάτι που στο τέλος δεν το σηκώνεις και τρέχεις να μαζέψεις τα ασυμμάζευτα προσπάθησε σήμερα να το προλάβεις πριν βρεθείς σε μια τέτοια θέση. Αυτό μάλιστα που σου λέω είναι εντελώς αντίθετο με την τάση σου σήμερα να μεγαλοποιείς τα πράγματα και να ψάχνεις αφορμές για να ξεσπάσεις. Προφανώς και όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε τέτοιες μέρες όμως θα σε βοηθήσει να μας δείξεις το γνωστό ψύχραιμο εαυτό σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Υδροχόε μου, να σου θυμίσω ότι το 2020 είναι δίσεκτο και ότι ο Φλεβάρης έχει 29 μέρες. Και πίστεψε με, αν το έχεις ξεχάσει και έχεις υπολογίσει τα χρήματα σου σαν να έχει 28 είναι πολύ πιθανό να βγεις εκτός προϋπολογισμού. Καλό λοιπόν θα ήταν σήμερα να βάλεις ένα φρένο στα έξοδά σου και να περιοριστείς στα απολύτως απαραίτητα αν δε θες να βγεις στη γύρα για δανεικά μέχρι να μπει ο επόμενος μισθός. Επίσης, δεν είναι μέρα η σημερινή για αγαθοεργίες, ούτε για ανάληψη ευθυνών που δεν είναι δικές σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Και άντε και ας υποθέσουμε ότι υπάρχει γύρω σου κάποιος που φαίνεται να ενδιαφέρεται για σένα. Έχεις σκοπό να κάνεις κάτι ή θα κλειστείς στο σπίτι σου και θα περιμένεις να έρθει κάτω απ’ το μπαλκόνι σου για μια ρομαντική καντάδα; Ή γενικότερα τέλος πάντων θα περιμένεις να γίνουν τα πράγματα όπως γίνονται στο αγαπημένο σου όνειρο… Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι ότι αφενός άλλο το όνειρο και άλλο η πραγματικότητα κι αφετέρου όταν η πραγματικότητα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό το όνειρο, τότε το τέλος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα ήθελες και όχι τίποτα άλλο αλλά μετά ξεμένεις κι από όνειρο...

Πηγή: astrologos.gr