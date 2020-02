Πολιτική

Προανακριτική: μαραθώνια κατάθεση “Σαράφη” - καταθέτει η “Κελέση”

Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε με ηχητικά μέσα αλλοίωσης της φωνής του. Τι υποστήριξε για την υπόθεση. Το μεσημέρι η κατάθεση της "Κελέση".

Επί οκτώ ώρες ο προστατευόμενος μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» απαντούσε στις ερωτήσεις του κλιμακίου της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης στη ΓΑΔΑ. Η κατάθεση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στη μία το μεσημέρι της Τρίτης, η επιτροπή εξετάζει στη ΓΑΔΑ την προστατευόμενη μάρτυρα «Αικατερίνη Κελέση». Θα υπάρξει μια ακόμη συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής, το πρωί της Τρίτης κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η κατάθεση του Δ. Τζανακόπουλου.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» που προσήλθε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, υπό άκρα μυστικότητα και με όλα τα μέτρα προστασίας, κατέθεσε με ηχητικά μέσα αλλοίωσης της φωνής του, ευρισκόμενος σε άλλον όροφο και χώρο από αυτόν που βρίσκονταν ο πρόεδρος Ιωάννης Μπούγας και τα τρία μέλη της προκαταρκτικής Επιτροπής Θανάσης Πλεύρης (NΔ), Σπύρος Λάππας (ΣΥΡΙΖΑ), Βασίλης Κεγκέρογλου (Κίνημα Αλλαγής).

«Δεν γνωρίζω τον Παπαγγελόπουλο»

Ως προς το αντικείμενο της επιτροπής, δηλαδή την διενεργούμενη έρευνα για τυχόν «σκευωρία», ο «Μάξιμος Σαράφης» κατέθεσε ότι «δεν γνωρίζει κανέναν Παπαγγελόπουλο», «δεν του ασκήθηκε καμία πίεση ή καθοδήγηση ή παρότρυνση», «όσα κατέθεσε τα γνωρίζει, ως εργαζόμενος, εκ των έσω της Novartis Hellas», «αυτοβούλως και μετά από πολύ περίσκεψη, αποφάσισε να ενταχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα».

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων που δέχθηκε ο «Μάξιμος Σαράφης» αφορούσε όσα έχει καταθέσει στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, για τις παράνομες πληρωμές της Novartis σε κρατικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου η εταιρεία να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Σε καμία από τις πληρωμές αυτές δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Πως γνώριζε όμως για παράνομες πληρωμές και μίζες; Σύμφωνα με ορισμένες πηγές της επιτροπής, ο «Μάξιμος Σαράφης», στην κατάθεση του στη ΓΑΔΑ είπε ότι τις έχει «πιθανολογήσει» και επικαλέστηκε «φήμες». Σύμφωνα με άλλες πηγές, τις παράνομες πληρωμές τις είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο πρώην Αντιπρόεδρος της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής, ενώπιον του «Μάξιμου Σαράφη» και ενώπιον και άλλων στελεχών της εταιρείας, σε συσκέψεις για τον οδικό χάρτη των κινήσεων της Novartis Hellas.

Για τις παράνομες αυτές πληρωμές, ο «Μάξιμος Σαράφης» επικαλέστηκε «mails, έγγραφα ακόμη και βιντεοσκοπημένες ομιλίες του Κωνσταντίνου Φρουζή σε στελέχη της εταιρείας».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε αν δέχεται κατ΄αντιπαράσταση εξέταση με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νικόλαο Μανιαδάκη, τον πρώην υπεύθυνο επικοινωνίας της Novartis Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και τον εκδότη -διαφημιστή Εμμανουήλ Βουλκίδη. Αρνήθηκε και τις τρεις.

Οι καταθέσεις στην Εισαγγελία Διαφθοράς

Από την πλευρά της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής πολλές ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην εξέταση του από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Από την πλευρά ΝΔ και Κινήματος Αλλαγής επισημαίνεται ότι ο «Μάξιμος Σαράφης» είπε πως είχε αναφέρει στην Εισαγγελέα Διαφθοράς τον ρόλο του Νικόλαου Μανιαδάκη στον κύκλο των παράνομο πληρωμών. «Για τον κ. Μανιαδάκη κατέθεσα από τον Ιανουάριο του 2018 ότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση. Η κ. Τουλουπάκη δεν το κατέγραψε, γιατί δεν ήθελε, πιθανολογώ, να τον βγάλει από το καθεστώς προστασίας. Μετά από 10 μήνες με κάλεσε και μου είπε να γίνω πιο συγκεκριμένος για τον κ. Μανιαδάκη», φέρεται να κατέθεσε ο Μάξιμος Σαράφης.

Ρωτήθηκε επίσης αν η Εισαγγελία Διαφθοράς τον υπήγαγε σε καθεστώς προστασίας, επειδή το όνομά του αναφερόταν σε έκθεση του FBI. O «Μάξιμος Σαράφης» απάντησε ότι δεν έχει δώσει κατάθεση στις αμερικανικές αρχές.

«Η επεξεργασία των πρακτικών εκατοντάδων σελίδων, τα οποία θα διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη, μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα, για το καθεστώς προστασίας του μάρτυρα», ανέφερε βουλευτής-μέλος της επιτροπής, μετά το πέρας της εξέτασης του προστατευόμενου μάρτυρα και επισήμανε ότι οι Αντεισαγγελείς κ.κ. Ζαχαρής και Σοφουλάκης που θα λάβουν τα πρακτικά, θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις απαντήσεις του «Μάξιμου Σαράφη» για όσα είχε καταθέσει στην Ελένη Τουλουπάκη, αναφορικά με τον Νικόλαο Μανιαδάκη και τα οποία, τότε η Εισαγγελέας δεν τα κατέγραψε».

ΣΥΡΙΖΑ: κατέρρευσε η θεωρία της «σκευωρίας»

Χρήσιμη χαρακτήριζαν όμως την κατάθεση του «Μάξιμου Σαράφη» και πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με ψεύτικες διαρροές περί αναίρεσης της αρχικής κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη», ΝΔ και ΚΙΝΑΛ επιχείρησαν να κρύψουν τον πανικό τους μπροστά στην κατάρρευση της θεωρίας που έστησαν περί δήθεν σκευωρίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο μάρτυρας δεν άλλαξε τις αρχικές του μαρτυρίες επιβεβαιώνοντας όλα όσα έχει καταθέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς.

Πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ειδικότερα ότι «ο μάρτυρας έδωσε στοιχεία σχετικά με:

το πώς είχε στηθεί το σκάνδαλο

για τον τροφοδότη λογαριασμό της Novartis στο εξωτερικό, τον γνωστό και ως «ιερό δισκοπότηρο»

για όλες τις εταιρείες πλυντήριο, εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και πως γινόταν το ξέπλυμα, μέσω διαφημιστικών εταιρειών

είπε ότι ο Φρουζής είχε σχέσεις με τους υπουργούς Λοβέρδο και Γεωργιάδη και μίλησε για δωροδοκία τους

ανέφερε ότι δωροδοκήθηκε ο τότε υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος καθώς και ο κ. Παπαδημητρίου του ΚΕΕΛΠΝO, για τα εμβόλια και τον μοριακό έλεγχο HIV.

είπε ότι ο Φρουζής παραδεχόταν τις δωροδοκίες πολιτικών προσώπων, κρατικών αξιωματούχων και γιατρών.

ο μάρτυρας επιβεβαίωσε όσα είχε καταθέσει για τον ρόλο Μανιαδάκη και Βουλκίδη και μίλησε για συστηματική διαφθορά χιλιάδων γιατρών καθώς και για τον έλεγχο ΜΜΕ προκειμένου να δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα και να μπαίνουν καινούργια φάρμακα της εταιρείας στην αγορά.

ανέφερε ότι δεν του ασκήθηκε καμία πίεση να καταθέσει

είπε ότι οι δωροδοκίες ήταν στο πρόγραμμα της εταιρείας για να επηρεάζονται οι κρατικοί παράγοντες και οι υπουργοί και να εκδίδουν αποφάσεις προς όφελος της Novartis

είπε ότι υπήρχε πρόγραμμα επηρεασμού των δημοσιογράφων και ΜΜΕ για να διαμορφώνουν κλίμα και να επηρεάζουν κρατικούς αξιωματούχους και υπουργούς».