Κοινωνία

Μεταναστευτικό: εκτεταμένα επεισόδια στα νησιά για τις κλειστές δομές (εικόνες)

Ο δήμαρχος Χίου και ένας ιερέας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τη νύχτα και το λιμάνι της Μυτιλήνης.

Επεισόδια ξέσπασαν τα χαράματα στο λιμάνι Μεστών Χίου καθώς αποβιβάζονταν από το πλοίο Blue Star Naxos ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες στάλθηκαν στο νησί.

Η απόφαση ανακοινώθηκε με σκοπό να προχωρήσουν ανεμπόδιστα οι εργασίες κατασκευής νέας δομής για μετανάστες και πρόσφυγες στη θέση 17 της επαρχιακής οδού Βροτάδου - Βολισού.

Εξαιτίας της ρίψη χημικών, ο δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης και ένας ιερέας, πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο της Χίου για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο μετά τις 05:00 η αστυνομία με κλούβες και μηχανήματα καθώς και όχημα εφοδιασμένο με εκτοξευτήρα νερού υπό πίεση ξεκίνησε για την επιταγμένη περιοχή. Εκεί έχει συγκεντρωθεί μεγάλη δύναμη πολιτών προκειμένου να τους εμποδίσει.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τη νύχτα και το λιμάνι της Μυτιλήνης, για περίπου δύο ώρες. Από τις 02:00 ως τις 04:00, όταν οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι απωθήθηκαν, 10 διμοιρίες ΜΑΤ που έφτασαν στο λιμάνι με το πλοίο «Πήγασος» ενισχυμένες με δυνάμεις της Αστυνομίας που βρίσκονταν ήδη στο νησί συγκρούστηκαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης με εκατοντάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να εμποδίσουν την αποβίβαση τους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις στάλθηκαν στο νησί ώστε να πραγματοποιηθούν ανεμπόδιστα οι εργασίες κατασκευής της νέας δομής διανομής προσφύγων και μεταναστών στην επιταγμένη έκταση της Καράβας - Καβακλή Μανταμάδου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης των αστυνομικών δυνάμεων, αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων και μηχανημάτων της αστυνομίας και του στρατού και την απελευθέρωση των εισόδων του λιμανιού από οχήματα, ξεκίνησε μεγάλη πομπή με κατεύθυνση την επιταγμένη έκταση, τη θέση Καβακλή - Καράβα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οδομαχίες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να απωθήσουν εκατοντάδες συγκεντρωμένους πολίτες, κάνοντας χρήση χημικών. Προς στιγμή ξέσπασε και φωτιά σε θαμνώδη έκταση, η οποία και σβήστηκε. Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν συγκεντρωθεί και στην άλλη άκρη του δρόμου που οδηγεί στο Καβακλή, στη θέση Διαβολόρεμα.

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την αποστολή αστυνομικών δυνάμεων σε Μυτιλήνη και Χίο, αναφέρει τα εξής: «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της Μυτιλήνης και των Μεστών Χίου μηχανήματα έργων, για την έναρξη εργασιών κατασκευής των νέων κλειστών ελεγχόμενων κέντρων κράτησης. Αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύουν τα μηχανήματα και το προσωπικό, προκειμένου να ξεκινήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες».

«Οι κλειστές δομές θα γίνουν και οι ανοιχτές θα κλείσουν» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι στις κλειστές δομές είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν οι μετανάστες, ενώ χαρακτήρισε τις ανοιχτές δομές «υγειονομική βόμβα».

«Οι πληροφορίες για την εν κρυπτώ μεταφορά δέκα διμοιριών των ΜΑΤ στη Χίο και στη Λέσβο, προκειμένου να ενταθούν τα μέτρα καταστολής εναντίον των πολιτών που διαμαρτύρονται για τη δημιουργία των νέων προσφυγικών δομών- φυλακών, προκαλούν μεγάλη ανησυχία και ενισχύουν την ένταση» τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αντί να δώσει λύσεις, καταφεύγει στην πυγμή και στη βία, χωρίς μάλιστα να προβαίνει στην απαραίτητη ενημέρωση για τις κινήσεις της. Οι απαράδεκτες και αντιδημοκρατικές αυτές τακτικές το μόνο που κάνουν είναι να υπονομεύουν τη δημοκρατία. Δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του να μετατρέψουν τα νησιά σε πεδίο μάχης. Καθιστούμε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Χρυσοχοΐδη αποκλειστικά υπεύθυνους για την ομαλότητα και τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών στα νησιά μας» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

“Η κυβέρνηση, αντί να στείλει πλοία στα νησιά του Αιγαίου για να απεγκλωβίσει τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, όπως δικαίως διεκδικούν οι νησιώτες, ναυλώνει και στέλνει πλοία γεμάτα ΜΑΤ και “αύρες” για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των νησιωτών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτε:

«Μυστικά ναύλωσε το πλοίο “Πήγασος”, που απέπλευσε από το Λαύριο, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις καταστολής στα νησιά, για να αντιμετωπίσει με τη βία τον “εχθρό λαό”, που αγωνίζεται για να μην γίνουν τα νησιά του Αιγαίου οι μεγάλες φυλακές προσφύγων και μεταναστών της ΕΕ. Η κυβέρνηση γελιέται αν νομίζει ότι με τα ΜΑΤ, την τρομοκρατία, το ψέμα και τους εκβιασμούς, θα επιβάλει τον επικίνδυνο σχεδιασμό της. Απέναντί της δεν θα βρει μόνο τους νησιώτες, αλλά όλο το λαό».