Τσιόρδας στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: ετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα (βίντεο)

"Κάνουμε ότι μπορούμε για να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι" τόνισε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ.

Ψυχραιμία ζήτησε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, Σωτήρης Τσιόρδας, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το ενδεχόμενο κρούσματος κορονοϊού και στην Ελλάδα.

«Κάνουμε ότι μπορούμε για να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι» δήλωσε ο κ. Τσιόρδας τονίζοντας ότι «ετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα μετά και τα κρούσματα στην Ιταλία».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αντιβιοτικών σε περίπτωση που ο ιός επισκεφθεί τη χώρα μας, ενώ για το ύποπτο κρούσμα στο Ρίο, τόνισε ότι αναμένονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα των εξετάσεων.