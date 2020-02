Αθλητικά

Κορονοϊός: στον “αέρα” η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων

"Είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση περί ακύρωσης ή αλλαγής του τόπου διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων", δηλώνει ο υπουργός Υγείας της Ιαπωνίας.

Ο υπουργός Υγείας της Ιαπωνίας Κατσουνόμπου Κάτο δήλωσε σήμερα ότι είναι πολύ πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για την ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, διοργάνωσης που είναι προγραμματισμένο να αρχίσει την 24η Ιουλίου, εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, ο οποίος συνεχίζει να εξαπλώνεται στο αρχιπέλαγος.

Εγείρεται ήδη το ερώτημα από διάφορες πλευρές για το εάν και κατά πόσον οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα έπρεπε να διεξαχθούν αλλού ή να ακυρωθούν. Ένας από τους υποψήφιους για το αξίωμα του δημάρχου του Λονδίνου διαβεβαίωσε ότι η πρωτεύουσα της Βρετανίας είναι έτοιμη να τους φιλοξενήσει εάν απαιτηθεί.

Ο ιάπωνας υπουργός Υγείας έκανε το σχόλιο αυτό ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση να μεταφερθεί ή να ακυρωθεί η διοργάνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.