Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1 για ΑΣΟΕΕ: ο αστυνομικός έχει δικαίωμα να προτάξει όπλο όταν κινδυνεύει (βίντεο)

Ένταση επικράτησε στην ΑΣΟΕΕ, όταν ένας αστυνομικός με πολιτικά έβγαλε όπλο... Πώς σχολιάζει το περιστατικό ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το επεισόδιο με τον αστυνομικό στην ΑΣΟΕΕ, ο οποίος έβγαλε όπλο κατά φοιτητών.

Την καταγγελία έκανε η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία, κάποια άτομα που τον αναγνώρισαν, όταν εκείνος πήγε να πάρει από το σημείο την σύντροφό του, του επιτέθηκαν και εκείνος, στην προσπάθειά του να προστατευθεί τράβηξε το όπλο για να τα εκφοβίσει.

Το περιστατικό σχολίασε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει αστυνομικός εντός και εκτός υπηρεσίας. "Ο αστυνομικός επιλέγει αν θα ασφαλίσει το όπλο του ή αν θα το έχει πάνω του. Όταν κινδυνεύει η ζωή του και δέχεται επίθεση έχει δικαίωμα να προτάξει το όπλο" είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι δεν έγινε χρήση του όπλου στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ σημείωσε ότι «η αυτοσυγκράτηση αφορά τη χρήση του όπλου». «Για την ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει κοινωνία, όχι φοιτητές και μη φοιτητές» κατέληξε ο κ. Μπαλάσκας.