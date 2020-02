Τοπικά Νέα

Μπουγδάνος στον ΑΝΤ1: εθνικά επικίνδυνα τα κλειστά κέντρα στα νησιά (βίντεο)

Τι λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου για τα επεισόδια, τις δυνάμεις των ΜΑΤ που έφθασαν στο νησί, την κατάσταση στο νησί και τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης.

«Οι μονάδες της Αστυνομίας που είναι εγκατεστημένες στην Χίο ήρθαν σε συμπλοκή με πολίτες. Πρώτη φορά δέχθηκα δακρυγόνα. Είχαμε δύο τραυματίες, ο π. Κωνσταντίνος και ο Δήμαρχος, που ευτυχώς είναι καλά», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, Π. Μπουγδάνος, λέγοντας ότι στο νησί έφτασαν άλλοι 300 άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., όμως – όπως ανέφερε- οι κάτοικοι δεν πτοούνται και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται.

Όπως είπε, «η Κυβέρνηση κωφεύει, έχει άγνοια για το Μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό δεν είναι το ίδιο στα νησιά και το ίδιο στην Στερεά Ελλάδα. Εδώ στα νησιά εμείς έχουμε τις ροές».

«Αυτή τη στιγμή στην Χίο υπάρχουν 500 άνθρωποι που έχουν πάρει άσυλο και 1000 για επιστροφή. Γιατί παραμένουν εδώ; Τώρα ακούσαμε ότι έχει πρόβλημα η Τουρκία και δεν μπορεί να τους πάρει. Επομένως, ο στόχος είναι να μείνουν εδώ», ανέφερε ο κ. Μπουγδάνος.

‘Όπως υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, «πρέπει να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Τα νησιά μας είναι μόνα τους! Τώρα θυμηθήκαμε τον κορονοϊό, που μας λέει ο Κυβ. Εκπρόσωπος; Η Τουρκία είναι «στο κόκκινο» για τον κορονοϊό. Θα ελέγχονται όσοι έρχονται από εκεί στα νησιά μας; Ποια προστασία υπάρχει από αυτούς που μιλούν για υγειονομική βόμβα;»,

Ο κ. Μπουγδάνος τόνισε ότι «είναι εθνικά επικίνδυνο να γίνουν αυτές οι δομές, απέναντι στην Τουρκία. Είναι εθνικά επικίνδυνο. Πρέπει να γίνουν στην δεύτερη γραμμή τα κέντρα αυτά».