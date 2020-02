Οικονομία

24 - 48 δόσεις: Πρεμιέρα για την ρύθμιση οφειλών

Οι όροι του διακανονισμού και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής για χρέη στην Εφορία.

Πρεμιέρα αύριο για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους έχουν χρέη στην Εφορία. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τις έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, φόροι που προκύπτουν μετά από έλεγχο) θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στην ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται να ρυθμιστούν και: οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής. Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ φόρος εισοδήματος) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. Σε οφειλές που ρυθμίζονται μέχρι και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο. Σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες. Όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.