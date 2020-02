Αθλητικά

Για την υπέρβαση στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός

Με στόχο την υπέρβαση που θα τον οδηγήσει στους «16» του Europa League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα (22:00) στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, στην ρεβάνς της ήττα με 1-0 που γνώρισαν οι «ερυθρόλευκοι» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τους «κανονιέρηδες».

Η ελληνική ομάδα θα παραταχθεί με ιδανική ψυχολογία, δεδομένου ότι μετά την νίκη με 1-0 στο ντέρμπι κορυφής επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα στην διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς, απέδειξαν στον πρώτο αγώνα, πως η η Αρσεναλ δεν είναι η ομάδα «φόβητρο» και πως εάν αγωνισθούν με συγκέντρωση και στοχοπροσήλωση, έχουν την ποιότητα να διεκδικήσουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Λονδρέζοι, αφορά στην αμυντική λειτουργία, αφού και στο φαληρικό γήπεδο, αλλά και στους περισσότερους αγώνες της, η αγγλική ομάδα... δίνει πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο.

Ωστόσο, η Άρσεναλ έχει το «πάνω χέρι», καθώς αφ΄ ενός αυτή καλείται να διατηρήσει τα κεκτημένα και αφ΄ ετέρου προέρχεται από ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων. Στον αγωνιστικό τομέα, «καταλύτης» για τον Ολυμπιακό, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ο Ματιέ Βαλμπουενά, καθώς όταν ο Γάλλος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» βγάζουν στο γήπεδο τον καλύτερο τους εαυτό. Ο Πορτογάλος τεχνικός, έχει ως πρώτιστο στόχο την διατήρηση του «μηδέν», όμως όπως δείχνει σε όλα τα ματς, δεν πρόκειται να παρατάξει την ομάδα με αμυντικούς προσανατολισμούς. Άλλωστε για να προκριθεί ο Ολυμπιακός, χρειάζεται τουλάχιστον ένα γκολ...

Όσον αφορά στα «εισιτήρια» για την επόμενη φάση, η Ίντερ, που θα υποδεχθεί πίσω από κλειστές πόρτες την Λουντογκόρετς εξαιτίας της έξαρσης του COVID-19 στην Ιταλία, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, η Γουλβς και η Βασιλεία, είναι με την πρόκριση ανά χείρας, καθώς μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» θα αποκλεισθούν. Ο Άγιαξ που δεν διανύει «καλό φεγγάρι», καλείται στο Άμστερνταμ να κάνει μία σημαντική ανατροπή, ενώ σε κανένα από τα υπόλοιπα «ζευγάρια» δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

Το πρόγραμμα και τα σκορ των πρώτων αγώνων, έχουν ως εξής:

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου (19:55)

Γάνδη (Βέλγιο)-Ρόμα (Ιταλία) (0-1)

Εσπανιόλ (Ισπανία)-Γουλβς (Αγγλία) (0-4)

Βασιλεία (Ελβετία)-ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) (3-0)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) (1-3)

Λίντσερ (Αυστρία)-Αλκμάαρ (Ολλανδία) (1-1)

Μάλμε (Σουηδία)-Βόλφσμπουργκ (Γερμανία) (1-2)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) (1-2)

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου (22:00)

Αρσεναλ (Αγγλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) (1-0)

Σέλτικ (Σκωτία)-Κοπεγχάγη (Δανία) (1-1)

Σεβίλη (Ισπανία)-Κλουζ (Ρουμανία) (1-1)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) (1-4)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Μπριζ (Βέλγιο) (1-1)

Ιντερ (Ιταλία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) (2-0)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) (1-2)

Αγιαξ (Ολλανδία)-Χετάφε (Ισπανία) (0-2)