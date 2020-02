Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη οχήματος που μετέφερε βρέφη (βίντεο)

Ο άνδρας οδήγησε το όχημά του για περίπου 230 χιλιόμετρα καταδιωκόμενος από περιπολικά της Αστυνομίας! Δείτε την επιχείρηση καρέ - καρέ!

Κινηματογραφική καταδίωξη οχήματος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες, μεταξύ των οποίων και τέσσερα βρέφη, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Βόρεια Ελλάδα.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την Κομοτηνή, όταν ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα περιπολικού, και συνεχίστηκε στην Καβάλα μέχρι και την Ασπροβάλτα. Ο άνδρας οδήγησε το όχημα για περίπου 230 χιλιόμετρα καταδιωκόμενος από περιπολικά της Αστυνομίας.

Μετά τον κόμβο του Λαγκαδά οι οδηγοί των περιπολικών της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ συνεργάστηκαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

Στο όχημα εκτός από τον Ιρανό οδηγό και τα τέσσερα βρέφη, επέβαιναν έξι γυναίκες και πέντε άντρες, όλοι τους αφγανικής καταγωγής.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ οι 15 παράτυποι μετανάστες θα παραπεμφθούν αρμοδίως.





Πηγή: thestival.gr