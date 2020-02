Υγεία - Περιβάλλον

Κρεοπωλείο είχε εκατοντάδες κιλά από ακατάλληλα κρέατα

Τι διαπίστωσαν οι ελεγκτές που έκαναν έρευνα στο συνοικιακό κατάστημα.

Κρέατα ακατάλληλα προς κατανάλωση, συνολικού βάρους 300 κιλών, κατάσχεσαν οι ελεγκτές τροφίμων της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στα πλαίσια των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στην αγορά.

Συγκεκριμένα, κατά τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο σε κρεοπωλείο στη Νίκαια, οι ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και κατάσχεσαν 300 κιλά βόειου και χοιρινού κρέατος, λόγω λήξης ορίου συντήρησης.