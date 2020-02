Αθλητικά

Τα δάκρυα του Μάικλ Τζόρνταν για τον Κόμπι Μπράιαντ (βίντεο)

Ο θρύλος του μπάσκετ συγκίνησε με την στάση και τα λεγόμενα του στην εκδήλωση - αποχαιρετισμό στον αδικοχαμένο παίκτη. Τι είπε η Βανέσσα Μπράιαντ για την απώλεια της.

Άκρως συγκινητικό ήταν το δημόσιο «αντίο» το βράδυ της Δευτέρας στον Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα στις 26 Ιανουαρίου όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με την 13χρονη κόρη του και άλλους επτά ανθρώπους,.



Από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Στέιπλς Σέντερ, την έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς με την οποία μεγαλούργησε ο Black Mamba, ήταν ο αποχαιρετισμός του έτερου μεγάλου του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τον Κόμπι Μπράιαντ.

«Όταν πέθανε ο Κόμπι, πέθανε ένα κομμάτι του εαυτού μου» είπε ο Air για τον μεγάλο του αντίπαλό με τον οποίο, όμως, τον συνέδεε ένας ιδιαίτερος δεσμός. «Πολλοί μπορεί να εκπλαγούν αλλά ήμασταν πολύ στενοί φίλοι. Όλοι ήθελαν να μιλούν για τη σύγκριση ανάμεσά μας .Εγώ ήθελα να μιλάω για τον Κόμπι» πρόσθεσε ο Τζόρνταν.



Ο Μάικλ Τζόρνταν αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Κόμπι Μπράιαντ είχε ζητήσει συμβουλές από τον ίδιο. «Στην αρχή ήταν ενόχληση αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάθος. Αυτό το αγόρι είχε ένα πάθος το οποίο δεν μπορείτε να αντιληφθείτε. Όσο τον γνώριζα ήθελα να γίνω ο καλύτερος μεγάλος αδελφός που θα μπορούσα να ήμουν» πρόσθεσε ο συγκινημένος Τζόρνταν.

Τη σκυτάλη των αποχαιρετισμών από τους παίχτες του ΝΒΑ πήρε μετά τον Τζόρνταν ο Σακίλ Ο Νιλ.

«Ο Κόμπι και εγώ πιέζαμε ο ένας τον άλλο για να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ όλων των εποχών και είμαι περήφανος που καμία άλλη ομάδα δεν κατάφερε όσα έκαναν οι τρις συνεχόμένοι πρωταθλητές Λέικερς του Κόμπι και του Σακίλ. Μας έφυγες πολύ νωρίς» είπε ο Σακ για τον μεγάλο του συμπαίχτη.

Η κορυφαία στιγμή ωστόσο ήταν αυτή της ομιλίας της Βανέσα Μπράιαντ για τον αγαπημένο σύζυγό της και την επίσης αγαπημένη κόρη της.



H Βανέσα Μπράιαντ μίλησε για τον άνθρωπο, πατέρα και σύζυγο Κόμπι και πραγματικά... ράγισε καρδιές. Ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο «έκλεισε» την ομιλία της: «Να διασκεδάζετε στον παράδεισο μέχρι να ξαναβρεθούμε....».



Επίσης, ανέφερε όλα τα όσα έκαναν στην καθημερινότητά τους, Για το πρωινό ξύπνημα, το φιλί που ζητούσε και της έδινε απλόχερα η Τζίτζι, μέχρι και το ταξίδι που ήθελε να πάει ο Κόμπι μαζί της, αλλά δεν πρόλαβε...