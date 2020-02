Life

Χάρης Ρώμας στο “Ενώπιος Ενωπίω”: ο πατέρας μου είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιώ το όνομά του (βίντεο)

Μίλησε για τις σπουδές του στην Ιατρική, τη σχέση με τον πατέρα του, τον γάμο που έκανε σε νεανική ηλικία αλλά και για την επιστροφή του "Καφέ της Χαράς".