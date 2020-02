Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: προσοχή στα fake news για τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η παρότρυνση του Υπ. Υγείας προς τους πολίτες, αναφορικά με την επιδημία.

Ακόμη μια έκκληση προς τους πολίτες να δίνουν βάση μόνο στις πληροφορίες που προέρχονται από τους εξουσιοδοτημένους επιστήμονες που ασχολούνται με το ζήτημα του κοροναϊού έκανε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Χαρακτηριστικά έγραψε «Να ακούτε τους ειδικούς επιστήμονες, τους καθηγητές Πανεπιστημίου, τους λοιμωξιολόγους και όχι όσους διασπείρουν fake news για #κορονοϊό».