Συνάντηση Μητσοτάκη με FIFA - UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Στην τελική ευθεία οι διαβουλεύσεις για το συνυποσχετικό αναφορικά με την αναμόρφωση του πλαισίου στην Ελλάδα.

Αυτή την ώρα συναντάται, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον αντιπρόεδρο της FIFA Γκρέκ Κλάρκ για την υπογραφή συνυποσχετικών ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους δύο φορείς με στόχο την αναμόρφωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.