Οικονομία

Κορονοϊός: το οικονομικό πλήγμα προβληματίζει Λεμέρ - Σταϊκούρα

Τι είπαν ο ΥΠΟΙΚ και ο Γάλλος ομόλογος του για τα “καυτά μέτωπα” και τις υπό εξέταση δράσεις. Γαλλικοί έπαινοι για την ελληνική οικονομία.

Προβληματισμό για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία εξέφρασαν στις κοινές τους δηλώσεις μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Μπρούνο Λεμέρ και ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, υπάρχουν επιπτώσεις κυρίως στον τουρισμό αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, με αντίκτυπο στη βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία, και δεδομένου ότι η επιδημία αλλάζει το τοπίο, θα πρέπει σε καθημερινή βάση να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, ο Γάλλος υπουργός ανέφερε ότι μόνο η Γαλλία δέχεται σε ετήσια βάση 2,5 εκατ. Κινέζους τουρίστες, ενώ χθες σε δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για πτώση της τάξεως του 30-40% στις αφίξεις από την Κίνα.

Ο Μπρούνο Λεμέρ έθεσε ευρύτερα το θέμα της εξάρτησης της ευρωζώνης από την Κίνα, τονίζοντας ότι στον τομέα των φαρμάκων και της υγείας, η ευρωζώνη εμφανίζει εξάρτηση της τάξης του 80-85% από την Κίνα. «Μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες«, τόνισαν και οι δυο υπουργοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη νομοθετικών πρωτοβουλιών με τη συνδρομή και του Υπουργείου Οικονομικών, ούτως ώστε να καταρτιστεί προκαταβολικά ένα πλαίσιο δράσης, εφόσον χρειαστεί.

Από τις δημόσιες δηλώσεις του Μπρούνο Λεμέρ προκύπτει ότι είναι σχεδόν κλεισμένο το θέμα της εξαίρεσης δαπανών για το προσφυγικό από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος. «Είναι απολύτως δικαιολογημένο το αίτημα συνυπολογισμού του κόστους του προσφυγικού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Γαλλία υποστηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για αλλαγή χρήσης των κερδών από ANFAs και SΜPs, όπως άλλωστε και τις προσπάθειες για βελτίωση του δημοσιονομικού χώρου.

Ευρύτερα στην ευρωζώνη, ο Γάλλος υπουργός είπε ότι «μοιραζόμαστε με το φίλο Χρήστο τις ίδιες απόψεις, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής».

Νωρίτερα, ο Γάλλος υπουργός είχε δώσει συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις που έχει λάβει τους τελευταίους έξι μήνες, τονίζοντας «όλοι βλέπουν ότι υπάρχει περισσότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος», μνημονεύοντας τη μείωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και τονίζοντας χαρακτηριστικά «η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά είναι καλά νέα για όλους, για την Ελλάδα, για τη Γαλλία και την ευρωζώνη».

Στη σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας στο μέτωπο των επενδύσεων, με τον Μπρούνο Λεμέρ να αναφέρεται ενδεικτικά στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.