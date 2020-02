Πολιτική

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με μέτρα για το κορονοϊό

Τι προβλέπεται για την αυξημένη επιφυλακή και τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας και τι για το ιατρικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ.

Την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Όπως είπε ο κ. Πέτσας ο ιός εξακολουθεί να παραμένει μια ήπια νόσος όμως η κυβέρνηση έκρινε απαραίτητο να προχωρήσει στην έκδοση ΠΝΠ με μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου. «Πτυχές του σχεδίου για τον κορονοϊό θα εξελίσσονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις», σημείωσε ο κ. Πέτσας και διευκρίνισε ότι πρόκειται για δυναμικό μέτρο προκειμένου η χώρα να είναι έτοιμη για το χειρότερο σενάριο, χωρίς, όμως αυτό να σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθούν όλα τα μέτρα. «Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον ΠΟΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι σε συνεννόηση με τους διεθνείς οργανισμούς. Εντείνεται η προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων και των γενικότερων συνεπειών που αυτά μπορεί να συνεπάγονται» προσέθεσε ο κ. Πέτσας. Όπως είπε, στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επιφυλακή και ήδη έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων. Έχουν οριστεί 13 νοσοκομεία αναφοράς, ενώ σε ετοιμότητα είναι όλα τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΔΥ, η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και ειδικών επιστημόνων. Στο πλαίσιο του συντονισμού για την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού, έγινε χθες έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή, πέραν του Υπουργού Υγείας, συναρμόδιων Υπουργών. Συνεδρίασε επίσης η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων – λοιμωξιολόγων. Όπως επισημάνθηκε από τον καθηγητή Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας κ. Σωτήρη Τσιόδρα, ο κορονοϊός, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, εξακολουθεί να παραμένει μια ήπια νόσος. Τόσο η διυπουργική Επιτροπή, όσο και η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων – λοιμωξιολόγων, αποφάσισαν ότι απαιτείται αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού. Σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό προχωρούμε στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων, που περιλαμβάνει πέντε βασικά άρθρα: Το πρώτο άρθρο αφορά στα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. Μεταξύ άλλων στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται: ο προσωρινός περιορισμός, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.

Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθροισης κοινού.

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς.

Το δεύτερο άρθρο αφορά ζητήματα προσωπικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού. Μεταξύ άλλων στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:

Η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ.

Η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, υγειονομικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στην απευθείας αγορά, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων.

Το τέταρτο άρθρο αφορά σε ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το πέμπτο άρθρο αφορά στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού, για την αγορά υλικών και τη λήψη μέτρων προστασίας.

'Όπως σημειώνει ο Στέλιος Πέτσας "Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, πτυχές του οποίου θα αναπτύσσονται, ανάλογα με την εξέλιξη του κορονοϊού σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε ψύχραιμοι, υλοποιούμε τα μέτρα που έχουμε αποφασίσει και είμαστε σε εγρήγορση να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας".