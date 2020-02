Life

Η Μαρκέλλα Γιαννάτου για την “Γυναίκα χωρίς όνομα” και τα... μυστικά από τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός για την καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, την πιθανότητα για να "περάσει" απο την σειρά εποχής του σταθμού, αλλά και για το παιδικό βιβλίο που έχει γράψει.