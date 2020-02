Κοινωνία

Παραδόθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη ψητοπωλείου

Τα τρία αδέλφια του, που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν χθες στην εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 45χρονου ιδιοκτήτη ψητοπωλείου στη Θεσσαλονίκη.

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ο 37χρονος μετέβη το μεσημέρι στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου παραδόθηκε οικειοθελώς. Εκτελώντας το σχετικό ένταλμα που εξέδωσε προηγουμένως η ανακρίτρια, αστυνομικοί του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν.

Ήδη, τα τρία αδέλφια του, που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση (ηλικίας 32, 17 και 20 ετών) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν χθες στην εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Εις βάρος όλων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού. Επιπλέον, ο 20χρονος, ο οποίος κατά τη δικογραφία φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον άτυχο επιχειρηματία κατηγορείται για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και πήραν προθεσμία για αύριο, ενώ παραμένουν υπό κράτηση.

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι ο 32χρονος εργαζόταν ως ντελιβεράς στο ψητοπωλείο, απ' όπου, όμως, φαίνεται να απολύθηκε, όταν τις τελευταίες μέρες δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, επικαλούμενος ατύχημα που υπέστη. Υπό τις συνθήκες αυτές και καθώς μεσολάβησαν εκατέρωθεν μηνύματα μέσω κινητού που σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα ήταν σε έντονο ύψος, ο 32χρονος απολυθείς μετέβη, συνοδεία των αδελφών του, στο ψητοπωλείο για να ζητήσει το λόγο από το πρώην αφεντικό του.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, οι τέσσερις δράστες κατηγορούνται ότι «επιτέθηκαν συντονισμένα με χρήση βίας» στο θύμα τους, ενώ ο 20χρονος φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στον θώρακα και την κοιλιά. Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα της οποίας αναμένεται να διαβιβαστεί στην ανακρίτρια, ο άτυχος πατέρας δύο παιδιών έφερε αλλεπάλληλες επιφανειακές μαχαιριές σε όλο του το σώμα, ενώ ο θάνατός του φέρεται να προήλθε από τρώση του μυοκαρδίου με νήσον και τέμνον όργανο.