Κλειστά κέντρα: επιμένει η Κυβέρνηση - Αντιδρούν οι νησιώτες (εικόνες)

Για μονόδρομο κάνει λόγο ο Στέλιος Πέτσας, ζητώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Χημικά, επεισόδια και “μάχες” με τα ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο.​

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Λέσβο και την Χίο, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκαν οδομαχίες μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών. Οι νησιώτες επιχείρησαν να εμποδίσουν την μεταφορά μηχανημάτων στις περιοχές που έχουν επιταχθεί από την κυβέρνηση, για την δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας μεταναστών.

Παρ όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, πέραν του κυβερνητικού σχεδίου για κλειστές δομές, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για τις κλειστές δομές στα πέντε νησία» είπε ο κ. Πέτσας, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να διαιωνίζεται ο διάλογος. Πρέπει άμεσα να κλείσουν οι υφιστάμενες δομές για να φτιαχτούν οι νέες, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ακόμη πως: Οι κλειστές δομές θα είναι μακριά από τον αστικό ιστό, θα παρέχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας (αποσυμφορίζοντας έτσι τα νοσοκομεία στα νησία), θα προσληφθεί προσωπικό με βάση την εντοπιότητα, ενώ θα συμβάλουν και στην αποτροπή νέων αφίξεων από τα τουρκικά παράλια, σε όσους δεν δικαιούνται άσυλο.

«Το σχέδιο είναι προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας ακόμη πως υπάρχουν και λόγοι υγείας που επιβάλουν την δημιουργία κλειστών δομών. «Οι κλειστές δομές θα γίνουν και οι άναρχες δομές θα κλείσουν» τόνισε. Ο Στέλιος Πέτσας μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" εξήγησε ότι στις κλειστές δομές είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν οι μετανάστες, ενώ χαρακτήρισε τις ανοιχτές δομές «υγειονομική βόμβα».

Χημικά, επεισόδια και “μάχες” με τα ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο

Παρά τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, τα επεισόδια σε Χίο και Μυτιλήνη συνεχίζονται από νωρίς το πρωί, όταν και ισχυρές αστυνομικές έφθασαν στα νησιά με σκοπό να προχωρήσουν ανεμπόδιστα οι εργασίες κατασκευής νέας δομής για μετανάστες και πρόσφυγες στη θέση 17 της επαρχιακής οδού Βροτάδου - Βολισού.

Σύγκρουση ξέσπασε πριν από λίγο ανάμεσα σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Καλλονής Λέσβου που ήταν συγκεντρωμένοι στο Διαβολόρεμα, τη δεύτερη είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην επιταγμένη έκταση του Καβακλή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικών ενάντια στους συγκεντρωμένους που διαμαρτύρονται για την επίταξη και τη νέα κλειστή δομή που σχεδίαστηκε να κατασκευαστεί στη Λέσβο. Ας σημειωθεί ότι κατά την επίθεση με τα χημικά ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές σε δασική έκταση, οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν άμεσα. Παρών στο συμβάν ήταν ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς ο οποίος κατήγγειλε «την απρόκλητη και βίας επίθεση των ΜΑΤ κατά των διαμαρτυρόμενων πολιτών που βάζει ευθέως θέμα Δημοκρατίας».

Επεισόδια ξέσπασαν τα χαράματα στο λιμάνι Μεστών Χίου καθώς αποβιβάζονταν από το πλοίο Blue Star Naxos ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες στάλθηκαν στο νησί. Η απόφαση ανακοινώθηκε με σκοπό να προχωρήσουν ανεμπόδιστα οι εργασίες κατασκευής νέας δομής για μετανάστες και πρόσφυγες στη θέση 17 της επαρχιακής οδού Βροτάδου - Βολισού.

Εξαιτίας της ρίψη χημικών, ο δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης και ένας ιερέας, πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο της Χίου για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Λίγο μετά τις 05:00 η αστυνομία με κλούβες και μηχανήματα καθώς και όχημα εφοδιασμένο με εκτοξευτήρα νερού υπό πίεση ξεκίνησε για την επιταγμένη περιοχή. Εκεί έχει συγκεντρωθεί μεγάλη δύναμη πολιτών προκειμένου να τους εμποδίσει.

Απρόκλητη επίθεση καταγγέλλει ότι δέχθηκε σήμερα από άνδρες των ΜΑΤ ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης. Υποστηρίζει ότι προπηλακίστηκε από άνδρες των ΜΑΤ επειδή ζήτησε εξηγήσεις για τον άδικο ξυλοδαρμό πολίτη, ο οποίος είχε συλληφθεί και όντας τραυματισμένος αιμορραγούσε Ο βουλευτής ενημέρωσε τη Εισαγγελία Πρωτοδικών για το συμβάν και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για το περιστατικό. "Η αυταρχικότητα και η βαρβαρότητα που δέχονται αυτή τη στιγμή οι πολίτες του νησιού μας είναι πρωτοφανείς" αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σε δήλωση του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρει «Αντιμέτωπη με το μπάχαλο που η ίδια δημιούργησε και χωρίς κανένα σχέδιο αποτελεσματικής και ανθρώπινης αντιμετώπισης του προσφυγικού, η κυβέρνηση καταφεύγει στη χρήση ωμής βίας ενάντια στους πολίτες των νησιών. Οι επιθέσεις σε παιδιά και ηλικιωμένους, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση για διάλογο και καμία πρόθεση να προχωρήσει στη μόνη λύση που μπορεί να ομαλοποιήσει την κατάσταση: Την αποσυμφόρηση των νησιών».

«Η πανικόβλητη προσπάθεια τους να συνδέσουν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό με τον εγκλεισμό προσφύγων και μεταναστών, αφού τους έχουν ήδη αφαιρέσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, έχει στόχο τον εκφοβισμό των Ελλήνων πολιτών και την αφύπνιση ρατσιστικών και μισαλλόδοξων ενστίκτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που τους έχει απομείνει προκειμένου να εφαρμόσουν το ανεδαφικό τους σχέδιο για κλειστά κέντρα- φυλακές. Απέναντι στη βία και την ρατσιστική της ρητορεία, η κυβέρνηση θα βρει τους ίδιους τους νησιώτες. Αυτούς που εδώ και πέντε χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και έχουν γίνει γνωστοί διεθνώς για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά τους», καταλήγει ο κ. Χαρίτσης.

"Η Κυβέρνηση αποκάλυψε για άλλη μια φορά το τρομακτικά αδυσώπητο πρόσωπο της. Η απόβαση αστυνομικών δυνάμεων, στο πλαίσιο του αυταρχικού δόγματος «Νόμος και Τάξη» που η ΝΔ θέλει να εφαρμόσει στα νησιά μας, δεν αφορά εστίες πραγματικής ανομίας αλλά τους ίδιους τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους, δηλαδή τα θύματα της κυβερνητικής πολιτικής", αναφέρει η ανακοίνωση του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής.

"Η πλήρης αναλγησία της ΝΔ για τους κατοίκους των νησιών που εκφράζεται με την απουσία κάθε διαλόγου ακόμα και με τα μέλη του κόμματός της που κατέχουν αυτοδιοικητικές θέσεις στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου και σε Δήμους, αλλά και η απίθανη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Πέτσα ότι όλα αυτά γίνονται προς όφελος (!!!) των κατοίκων των νησιών, προκαλεί την Ελλάδα. Προκαλεί τον κοινό νου. Προκαλεί τα δημοκρατικά αισθήματα μας. Σε αυτή την άγρια κατασταλτική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ όλοι είμαστε νησιώτες" προσθέτει η ανακοίνωση.

Για βάρβαρη εισβολή των ΜΑΤ, σε Λέσβο, στη Χίο, κατά των νησιωτών, που αγωνίζονται να μην γίνουν τα νησιά τους οι φυλακές της ΕΕ, κάνει λόγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η κυβέρνηση, αντί να στείλει πλοία στα νησιά του Αιγαίου για να απεγκλωβίσει τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, όπως δικαίως διεκδικούν οι νησιώτες μας, οργάνωσε την νυχτερινή απόβαση και την βάρβαρη εισβολή των ΜΑΤ, σε Λέσβο, στη Χίο, κατά των νησιωτών, που αγωνίζονται να μην γίνουν τα νησιά τους οι φυλακές της ΕΕ. Από τις 2 τα ξημερώματα ο λαός της Λέσβου και της Χίου βρίσκονται αντιμέτωποι με την αγριότητα των ΜΑΤ. Από το λιμάνι έως τα χωριά, οι χιλιάδες κάτοικοι των νησιών που βγήκαν στους δρόμους δέχονται επιθέσεις με χημικά, με δακρυγόνα, με αύρες.

Οι δυνάμεις καταστολής αυτήν τη στιγμή λειτουργούν και συμπεριφέρονται στον ηρωϊκό Μανταμάδο, στα άλλα χωριά της Λέσβου, στο Βροντάδο της Χίου, ως δυνάμεις κατοχής. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Απαιτούμε: Να αποσύρει αμέσως τώρα τις δυνάμεις καταστολής από τα νησιά. Να γίνουν εδώ και τώρα αποδεκτά όλα τα δίκαια αιτήματα των νησιωτών. Όλος ο λαός πρέπει καταδικάσει τον κυβερνητικό αυταρχισμό. Για να εφαρμόσει την πολιτικής και τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας εγκληματεί σε βάρος των νησιωτών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Κουτσούμπας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θ. Παφίλης επικοινώνησε με τον υφ. Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου, "καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος, "την απαράδεκτη αστυνομική βία, με την ασύστολη χρήση χημικών και δακρυγόνων απέναντι στους κατοίκους σε Λέσβο και Χίο και τον ξυλοδαρμό πολιτών. Ζήτησε από τον υφυπουργό να αποσύρει άμεσα τις δυνάμεις καταστολής από τα νησιά και να απεγκλωβιστούν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, όπως απαιτούν δικαίως οι κάτοικοι των νησιών".

Το ΚΚΕ ετοίμασε και σποτ, κάνοντας λόγο για «κυβερνητικό αυταρχισμό»:

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωση του αναφέρει «Η ανίκανη κυβέρνηση αντί να πατάξει την εγκληματικότητα και την ανομία, έστειλε ως δυνάμεις εισβολής, τα ΜΑΤ στα νησιά, για να πατάξει την υγιή αντίσταση των κατοίκων τους που αντιδρούν στη δημιουργία hot spot! Ντροπή!».