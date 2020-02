Πολιτική

“Αναπνευστήρ”: η εντυπωσιακή άσκηση με υποβρύχια και φρεγάτες (εικόνες)

Στην εκπαίδευση συμμετείχε το σύνολο των υποβρυχίων του στόλου του ΠΝ, καθώς και ιπτάμενα μέσα.

Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη εθνική ανθυποβρυχιακή άσκηση «Αναπνευστήρ», στις θαλάσσιες περιοχές του νοτιοδυτικού Αιγαίου, του Μυρτώου Πελάγους, των Κυθήρων, του νότιου Κρητικού Πελάγους, του Καρπάθιου Πελάγους και νοτιανατολικού Αιγαίου, με τη συμμετοχή αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα στην άσκηση συμμετείχε το σύνολο των υποβρυχίων, φρεγάτες, ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και αεροσκάφη Maritime Patrol Aircrafts (MPA) των ΗΠΑ.

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.