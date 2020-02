Αθλητικά

Euroleague: άρση της απαγόρευσης μεταγραφών στον Ολυμπιακό

Ποιοί πάικτες των ερυθρόλευκων αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια.

Η Euroleague αποφάσισε να άρει την προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών που είχε επιβάλλει στον Ολυμπιακό στις 31 Ιανουαρίου.

Ως εκ τούτου οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Ντουάιτ Μπάικς αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στα τελευταία εννέα παιχνίδια της κανονικής περιόδου της Euroleague αρχής γενομένης από τη «Menora Mivtachim Arena» και το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (για την 26η αγωνιστική).

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης της Euroleague είχε παραπέμψει τον Ολυμπιακό στην Οικονομική Επιτροπή της διοργανώτριας αρχής για πιθανή παραβίαση των κανονισμών του financial fair-play.