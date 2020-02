Οικονομία

Κορονοϊός: σάλος για την αισχροκέρδεια στην Ιταλία

Σε δεκάδες ευρώ ανέρχεται η τιμή για μια μάσκα προφύλαξης ή για ένα απολυμαντικό ζελέ. Ερευνα ξεκινούν οι Αρχές.

Oι ιταλικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις τιμές πώλησης χειρουργικών μασκών και απολυμαντικού ζελέ που εκτοξεύτηκαν στα ύψη στο διαδίκτυο, έπειτα από το ξέσπασμα του κοροναϊού στη βόρεια Ιταλία, δήλωσαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι δικαστές.

"Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για παράλογες τιμές αυτών των προϊόντων που πωλούνται μέσω ιστοσελίδων τις τελευταίες δύο ημέρες", δήλωσε στο Reuters η αντιεισαγγελέας του Μιλάνου Τιτσιάνα Σιτσιλιάνο.

Στην Ιταλία καταγράφεται το μεγαλύτερο ξέσπασμα του covid-19 στην Ευρώπη με περισσότερα από 260 κρούσματα και επτά θανάτους από τον ιό, τα περισσότερα στο πλούσιο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πολλά φαρμακεία λένε ότι εξαντλήθηκαν οι χειρουργικές μάσκες και τα απολυμαντικά ζελέ για τα χέρια με αποτέλεσμα κάποιοι καταναλωτές να έχουν στραφεί στο διαδίκτυο για τις αγορές τους, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

"Η τιμή της μάσκας στο διαδίκτυο έχει αυξηθεί από ένα σεντ σε δέκα ευρώ έκαστη και η συσκευασία ενός λίτρου απολυμαντικού ζελέ για τα χέρια, που την περασμένη εβδομάδα πωλούνταν στα επτά ευρώ, χθες πωλούνταν στα 39", δήλωσε η Σιτσιλιάνο.

Με τον ιό να εξαπλώνεται, η αστυνομία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις ότι κάποιοι απατεώνες, υποδυόμενοι τους επιθεωρητές υγείας, χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες για να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπίτια πολιτών και να κλέψουν χρήματα ή τιμαλφή.