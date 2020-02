Πολιτική

Στεφανής: σε επιλεγμένες περιοχές θα μπουν τα πλωτά φράγματα

Τι είπε ο Αλκιβιάδης Στεφανής για την πιλοτική εφαρμογή και τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Η κυβέρνηση εξετάζει τη χρησιμότητα των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων πιλοτικά και εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικά, τότε θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου», επισημαίνει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής στην απάντηση του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και τον βουλευτή του κόμματος Κωνσταντίνου Χήτα σχετική με την τοποθέτηση πλωτού προστατευτικού φράγματος στο Αιγαίο.

Επίσης ο κ. Στεφανής στην απάντησή του αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και επισημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΓΕΣ καθώς η χρηματοδότηση της σύμβασης για την προμήθεια των πλωτών συστημάτων θα γίνει από πιστώσεις του Ε.Φ. 1011.701.0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών» του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.