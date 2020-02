Κοινωνία

Συγκέντρωση στην ΑΣΟΕΕ - Κλειστή η Πατησίων

Πετροπόλεμος και ένταση από ομάδα ατόμων που διαμαρτύρεται για το χθεσινό περιστατικό, με τον ένοπλο αστυνομικό. Επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων μέσα στην ΑΣΟΕΕ.

(εικόνα αρχείου)

Συγκέντρωση στην ΑΣΟΕΕ κάνουν δεκάδες άτομα, διαμαρτυρόμενα για το περιστατικό με τον ένοπλο, εκτός υπηρεσίας, αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά, ο οποίος έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, την Δευτέρα, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του Πανεπιστημίου.

Μάλιστα, έχει κλείσει και η Πατησίων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κλειστό ειναι το τμήμα της Πατησίων προς τα Πατήσια απο την συμβολή της με την Λ. Αλεξάνδρας μέχρι την Κοδριγκτώνος, ενώ κλειστή ειναι και η οδός Μαυρομματαίων, απο το ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλεξάνδρας.

Ορισμένοι από τους διαμαρτυρόμενους έχουν εκτοξεύσει και διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, τις οποίες έβαλαν στόχο οι νεαροί, εκτοξεύοντας εναντίον τους πέτρες.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα αστυνομικές δυνάμεις έκαναν επέμβαση μέσα στον χώρο της ΑΣΟΕΕ.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, ενώ η οδός Πατησίων άνοικε και πάλι μετά τις 17:30.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το περιστατικό με τον ένοπλο αστυνομικό, με δηλώσεις υποστήριξης του, αλλά και με αποδοκιμασίες αναφορικά με την συμπεριφορά του.