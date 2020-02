Παράξενα

Κορονοϊός στην Κίνα: ανάρπαστα τα προφυλακτικά και τα κραγιόν!

Η επιδημία κρατάει τους Κινέζους μέσα στα σπίτια τους, αλλά αυτό που προκαλεί ερωτηματικά είναι το πώς επηρέασε τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Καθώς η επιδημία του κοροναϊού κρατάει μέσα στα σπίτια τους υποχρεωτικά εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζους, εκείνοι έχουν στραφεί στις διαδικτυακές αγορές για να καταπολεμήσουν την ανία τους. Έτσι αγοράζουν, ως επί το πλείστον, Nintendo Switch κονσόλες, στρώματα για γιόγκα, βιβλία και προφυλακτικά, όπως προκύπτει από την αλματώδη αύξηση των πωλήσεων αυτών των προϊόντων το τελευταίο διάστημα.

Πολλά εμπορικά κέντρα και καταστήματα παραμένουν κλειστά και οι πωλήσεις των αυτοκινήτων και των smartphones έχουν πάρει την κάτω βόλτα, αλλά η ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία, την διασκέδαση και την ομορφιά είναι αλματώδης, σύμφωνα με στοιχεία από τον γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba Group.

Το παιχνίδι της Nintendo "Ring Fit Adventure" για την κονσόλα Switch, το οποίο συνδυάζει την σωματική άσκηση με την εναλλαγή ρόλων, εμφανίζει τη μεγαλύτερη ζήτηση με τις πωλήσεις του να έχουν υπερτετραπλασιαστεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα, σύμφωνα με την Alibaba.

"Κανένα φάρμακο δεν έχει μέχρι στιγμής λειτουργήσει κατά του ιού. Το μόνο στο οποίο μπορείς να υπολογίζεις είναι η κατάσταση της υγείας σου", λέει ο 38χρονος υπάλληλος γραφείου Γκουό Γιαν, ο οποίος αγόρασε πρόσφατα το παιχνίδι. "Θέλω να γυμνάζομαι στο σπίτι για να είμαι υγιής και σε καλή φόρμα".

Οι πωλήσεις των στρωμάτων για γιόγκα και των μηχανημάτων κωπηλασίας επίσης έχουν εκτιναχθεί στα ύψη καθώς σημείωσαν άνοδο έως και 250% στη διάρκεια δύο εβδομάδων τον Φεβρουάριο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι πωλήσεις των βιβλίων κατέγραψαν άνοδο 60% στην ιστοσελίδα αγορών της Alibaba, την Tmall, την εβδομάδα από τις 10 Φεβρουαρίου σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα.

Παραδόξως πως, δεδομένου ότι οι αρχές έχουν επιβάλει στους πολίτες να φοράνε χειρουργικές μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, οι πωλήσεις των κραγιόν επταπλασιάστηκαν για κάποιες εταιρείες, ενώ εκείνες των σκιών για τα μάτια αυξήθηκαν κατά 150%, σύμφωνα με την Alibaba, η οποία ωστόσο δεν διευκρινίζει για ποιό διάστημα ή για ποιές εταιρείες πρόκειται.

Μια πιθανή εξήγηση δίνει ο Λου Ζενγουάνγκ, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας με έδρα την Σανγκάη Wanqing Consulting, σύμφωνα με τον οποίον "ο κόσμος σήμερα έχει υπερβολικά πολύ ελεύθερο χρόνο και βαριέται στο σπίτι" και έτσι ίσως αυτό να αποτελεί και ευκαιρία για κάποιες γυναίκες που δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο μακιγιάζ.

Σε άλλους κινεζικούς ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου επίσης σημειώνεται αύξηση στην πώληση προϊόντων που συνήθως δεν είναι ευπώλητα. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo μεγάλη ζήτηση έχουν τα κιτ κουρέματος των μαλλιών και τα προφυλακτικά, που αμφότερα συγκαταλέγονται στα πρώτα δέκα σε πωλήσεις προϊόντα. Η πλατφόρμα JD.com από την πλευρά της κατέγραψε αύξηση στις πωλήσεις εξοπλισμού για το μαγείρεμα και μάλιστα επταπλάσια.

Στη Νότια Κορέα, όπου σημειώνεται αύξηση στα κρούσματα του κορονοϊού, οι παραγγελίες για προϊόντα που συνδέονται με την υγεία, όπως είναι το κόκκινο τζίνσενγκ, τα προβιοτικά και οι βιταμίνες, αυξήθηκαν κατά 143% στη διάρκεια των πρώτων 20 ημερών του Φεβρουαρίου σε σχέση με την ίδια περίοδο τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Lotte Home Shopping.

Οι πωλήσεις μικρών πλυντηρίων εξαπλασιάστηκαν στο διάστημα 1-19 Φεβρουαρίου, σε σχέση με την ίδια περίοδο τον περασμένο χρόνο, καθώς οι πολίτες αποφεύγουν να πηγαίνουν σε κοινόχρηστα πλυντήρια, σύμφωνα με την νοτιοκορεατική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Homeplus Co Ltd.