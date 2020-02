Παράξενα

Πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο

Το όνομά του είχε συμπεριληφθεί στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Ένας Ιάπωνας, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε «ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στον κόσμο» από το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, πέθανε σε ηλικία 112 ετών.

Ο Σιτέτσου Ουατάναμπε, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 5 Μαρτίου του 1907 στην Νιιγκάτα, στην βορειοδυτική Ιαπωνία, απεβίωσε την Κυριακή στον οίκο ευγηρίας στον οποίο διέμενε στην ίδια περιοχή.

Η αναγγελία του θανάτου του γίνεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακήρυξή του ως του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο από το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Όταν του είχε απονεμηθεί ο τίτλος, ο Ουατάναμπε, ο οποίος είχε αποκτήσει πέντε παιδιά, είχε πει ότι το μυστικό της μακροβιότητας είναι: «Να μην θυμώνεις ποτέ και να κρατάς το χαμόγελό σου». Επίσης είχε παραδεχθεί και μια αμαρτία, ότι του άρεσαν τα γλυκά, όπως οι πουτίγκες και τα παγωτά.

Κάτοχος του τίτλου του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο είναι μια γυναίκα, επίσης Γιαπωνέζα, η Κάνε Τανάκα, η οποία είναι 117 ετών.

Μετά τον θάνατο του Ουατάναμπε, ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στην Ιαπωνία είναι πλέον ο Ισάκου Τομόε, ηλικίας 110 ετών, σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji. Ωστόσο δεν έχει διαπιστωθεί αν κατέχει τον τίτλο αυτόν παγκοσμίως.

Η Ιαπωνία έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο: Περισσότεροι από 70.000 υπεραιωνόβιοι ζουν στη χώρα αυτή που έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 126 εκατομμύρια κατοίκους. Μεταξύ αυτών βρισκόταν και ο Τζιρόεμον Κιμούρα, ο οποίος θεωρείται ο μακροβιότερος άνδρας στον κόσμο. Αυτός πέθανε το 2013 λίγο μετά τα γενέθλια του των 116 ετών.

Σύμφωνα με το Γκίνες, το επισήμως αναγνωρισμένο ρεκόρ μακροζωίας και στα δύο φύλα εξακολουθεί να κατέχει η Γαλλίδα Ζαν Λουίζ Καλμάν, η οποία πέθανε το 1997 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.