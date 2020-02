Πολιτισμός

#SkipTousDiaxorismous: Νέα καμπάνια Skip με κοινωνικό μήνυμα (εικόνες)

Η εκστρατεία έχει ως κεντρικό σύνθημα "Ας κρατήσουμε τους διαχωρισμούς μόνο για το πλυντήριο!".

«Ας κρατήσουμε τους διαχωρισμούς μόνο για το πλυντήριο», είναι το μήνυμα της νέας καμπάνιας που υπογράφει το Skip, αξιοποιώντας με ιδιαίτερα εμπνευσμένο και ανατρεπτικό τρόπο τον συμβολισμό ρούχων και ανθρώπων.

Το Skip μπαίνει στα σπίτια μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα φροντίζει. Τα παρακολουθεί. Κι έτσι κατάλαβε ότι… αυτά τα σπίτια χρόνο με τον χρόνο αλλάζουν. Μετασχηματίζονται. Εξελίσσονται. Προχωρούν σε μια νέα κοινωνία. Με οικογένειες, σχέσεις, χαρακτήρες, εθνότητες, επιλογές που δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Γιατί κανείς μας δεν είναι ίδιος με τον άλλο… αλλά όλοι είμαστε το ίδιο ξεχωριστοί και χρειαζόμαστε - αλλά πάνω από όλα αξίζουμε - την ίδια φροντίδα.

Μέσα από τη διαφορετικότητα των ρούχων, το Skip κάνει λόγο για τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Γιατί τα ρούχα λειτουργούν για τον καθένα μας ως τρόπος έκφρασης, δηλώνουν τον χαρακτήρα μας, τα διαφορετικά θέλω μας, τις διαφορετικές προτιμήσεις μας και τα διαφορετικά βιώματά μας.

Μέσα από τη νέα του ταινία, το Skip υπερασπίζεται και αγκαλιάζει το διαφορετικό και καλεί τον κόσμο να κάνει το ίδιο. Οι ήρωες, ένα κοριτσάκι από την Αφρική, ένας Παραολυμπιονίκης, μία κοπέλα με αλφισμό, ένα gay ζευγάρι και μια οικογένεια ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, μας παίρνουν μαζί τους σε στιγμές απλές από την καθημερινότητά τους και μας βάζουν στον δικό τους μοναδικό κόσμο.

Πρόκειται για μία ταινία που ζητά μέσα από μια σύγχρονη, αισιόδοξη ματιά να προσπεράσουμε ό,τι μας χωρίζει σαν κοινωνία και να βάλουμε στην άκρη τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.

Με hashtag #SkipTousDiaxorismous, το Skip αποκτά ένα κοινωνικό σύνθημα και μας παροτρύνει να κάνουμε Skip τους διαχωρισμούς και να τους κρατήσουμε… μόνο για το πλυντήριο!

Δείτε την ταινία: