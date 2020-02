Κόσμος

Τατάρ: δίνουμε κομμάτι από τα Κατεχόμενα για συνεκμετάλλευση στο φυσικό αέριο

Ο Πρωθυπουργός του ψευδοκράτους εκτός από τη συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου ζήτησε και την αποδοχή του μοντέλου των δυο κρατών στην Κύπρο.

Ο Ερσίν Τατάρ, "πρωθυπουργός" και "υποψήφιος" του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP) για τις επικείμενες "προεδρικές εκλογές", δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Daily Express ότι θα μπορούσε να παραχωρηθεί έδαφος 6% στους Ελληνοκύπριους και να μειωθεί το ποσοστό, που κατέχουν οι Τουρκοκύπριοι από το 36% του συνολικού εδάφους του νησιού σε 30% σε αντάλλαγμα της αποδοχής του μοντέλου λύσης δύο κρατών στην Κύπρο και της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων σε επιτροπή για το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τατάρ ζήτησε από την Βρετανία να στηρίξει τη λύση δύο κρατών στο νησί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα 45 χρόνια προσπαθειών να ενωθούν οι δύο πλευρές έχουν αποτύχει επειδή "ένας εξαναγκαστικός γάμος δεν μπορεί να πετύχει".

Ο Τατάρ επανέλαβε επίσης την άποψη ότι πρέπει να αρχίσουν απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία προς την κατεχόμενη Κύπρο. ''Τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός ΕΕ, μπορεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να διευκολύνει τους Τουρκοκύπριους. Αν καθιερωθούν άμεσες πτήσεις, ειδικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα δούμε αύξηση στον τουρισμό και την ανάπτυξη. Περισσότεροι από 300.000 Τουρκοκύπριοι ζουν στη Βρετανία ενώ έχουμε και πολλούς Άγγλους που θα ήθελαν να πετάξουν στην και από την Κύπρο'', πρόσθεσε ο Τατάρ.