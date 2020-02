Πολιτική

Στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε επίσης στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενεύη.

Η κατάσταση στη Συρία, υπό το πρίσμα και των τελευταίων εξελίξεων και οι προεκτάσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στη σταθερότητα της περιοχής, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε στη Γενεύη με τον ειδικό εκπρόσωπο του γγ του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκάιρ Πέντερσεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες υπό τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη πολιτικής λύσης στη Συρία.

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας απηύθυνε ομιλία στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό. Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, ήταν η πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια που παρεμβαίνει Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στο συγκεκριμένο όργανο.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας, αφού σημείωσε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει σήμερα πολλαπλές προκλήσεις στον τομέα της παγκόσμιας ασφάλειας, εξέφρασε την εδραία πεποίθηση πως η Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό δεν έχει το περιθώριο να παραμείνει σε ένα αδιέξοδο αέναων διαπραγματεύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη η Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό να ξεκινήσει ουσιαστική δουλειά, με την υιοθέτηση ενός Προγράμματος Εργασίας. «Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τις διαβουλεύσεις» σημείωσε επιπλέον, επισημαίνοντας πως η μορφή των επικουρικών οργάνων πρέπει να στοχεύει στην οικοδόμηση σύγκλισης σε όλα τα ζητήματα της ατζέντας.

Στην κατεύθυνση αυτή, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη ως υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας, να συνεισφέρει το μερίδιό της ανάλογα με τις ευθύνες της, προκειμένου να τερματιστεί το αδιέξοδο στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό.

Ακολούθως, πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Αρμένιο Υπουργό Εξωτερικών, Ζ. Μνατσακανιάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι ισχυροί δεσμοί των δύο χωρών και η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.