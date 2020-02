Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αλλάζουν πάλι οι συνθήκες σε πολλές περιοχές ανά την χώρα. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί τους καλλιεργητές.

Οι… μεταμφιέσεις του καιρού συνεχίζονται, μαζί με την τελευταία εβδομάδα του Τριωδίου, αφού μετά τις καλοκαιρίες, ξανα-χειμωνιάζει... με τις αρρώστιες σε φυτά και ανθρώπους να "χορεύουν".

Την Τετάρτη αναμένονται πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και αραιές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα είναι πυκνότερες στα δυτικά, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από το απόγευμα στα βορειοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -1 βαθμό έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 19 βαθμούς και νοτιότερα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν νοτιάδες, 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά έως 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, σημειώνει ότι κατά την διενέργεια του χειμερινού κλαδέματος στην Ακτινιδιά, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:

Η ανάπτυξη του φυτού να γίνεται σε δύο κεντρικούς άξονες – βραχίονες, οι οποίοι θα αποτελούν τη βάση της παραγωγής του φυτού.

Οι κλάδοι παραγωγής που θα αφεθούν να έχουν καλής ποιότητας ξύλο, να έχουν αναπτυχθεί την περασμένη άνοιξη (νέες βέργες), να έχουν δεχθεί πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι πλήρως ώριμοι –ξυλοποιημένοι.

Να προτιμώνται ως κλάδοι παραγωγής αυτοί που ξεκινούν από τον κεντρικό άξονα του φυτού για να μη δημιουργούνται δευτερεύοντες άξονες που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής.

Να αφαιρούνται κλαδιά που κατευθύνονται προς το κέντρο και δημιουργούν προβλήματα σκίασης.

Κατά την αφαίρεση των κληματίδων, το κλάδεμα να μην γίνεται από τη βάση τους αλλά να δημιουργούνται αναμονές (βέργες 15 -20 cm), οι οποίες θα δώσουν κλάδους παραγωγής την επόμενη χρονιά.

Η απόσταση των κλάδων παραγωγής να είναι όσο το δυνατόν σταθερή και περίπου 35- 40cm.

Το επιθυμητό σχήμα που πρέπει να έχουν οι κλάδοι παραγωγής μεταξύ τους να είναι το ψαροκόκαλο, ώστε να επιτυγχάνεται καλός φωτισμός και αερισμός του φυτού.

Ο επιθυμητός αριθμός οφθαλμών ανά κλάδο παραγωγής είναι 15 – 25 ανάλογα και με τις αποστάσεις φύτευσης (λιγότεροι οφθαλμοί ανά βέργα σε πυκνότερες φυτεύσεις).

Σε ένα πλήρες αναπτυγμένο φυτό και ανάλογα με τη ζωηρότητά του κατά το χειμερινό κλάδεμα αφήνονται συνήθως 15 – 20 βέργες παραγωγής.

Μετά το κλάδεμα να ακολουθείται μηχανική καταστροφή των κομμένων κλάδων από το έδαφος του οπωρώνα.

Να ακολουθείται χημική επέμβαση με ένα χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: