Κορονοϊός: ναυτικός στο “Σωτηρία” με ύποπτα συμπτώματα

Ακόμη ένας άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο "Αττικόν", επίσης με ύποπτα συμπτώματα.

Ένας ναυτικός, ο οποίος εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα για νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Δείγμα του ασθενούς έχει σταλεί για εξέταση και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίπτωση κρίνεται χαμηλής επικινδυνότητας.

Επίσης όπως έγινε γνωστό, ένας άντρας μεταφέρθηκε από τον Πειραιά στο νοσοκομείο "Αττικόν", με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επίσης με ύποπτα συμπτώματα.

Λίγο πριν τις 19:00 έγινε γνωστό ότι η εξέταση του δείγματος από τον ναυτικό που διακομίστηκε στο "Σωτηρία", έδειξε ότι το δείγμα είναι αρνητικό για κορονοϊό.