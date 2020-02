Κοινωνία

Δολοφονία Κωστή Πολύζου: αθώοι δηλώνουν η μητέρα και ο πατριός του

Ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του αδικοχαμένου νέου. Οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια πρωτόδικα.

Ξεκίνησε σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία του Κωστή Πολύζου, με την μητέρα του και τον πατριό του, που πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ισόβια, να δηλώνουν αθώοι στις απολογίες τους.

Η απολογία της κατηγορούμενης κράτησε περισσότερο από δυο ώρες, με την ίδια να επιμένει στην αθωότητα της και εμφανώς συγκινημένη να υποστηρίζει πως ποτέ δεν θα έκανε κακό στο παιδί της.

«Μου καταλογίζουν πράγματα που δεν ισχύουν. Θέλω να βρεθούν οι ένοχοι. Ενδεχομένως να τον έθαψαν στο κτήμα μας για να μας ενοχοποιήσουν», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Ο πατριός του άτυχου νέου στην απολογία του είπε, μεταξύ άλλων, «είμαι αθώος, δεν είχα καμία εμπλοκή στη δολοφονία του Κωστή. Ζητάμε δικαίωση».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Μαρτίου με την πρόταση του εισαγγελέα, τις αγορεύσεις των δικηγόρων και η ακροαματική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την απόφαση της έδρας, για την τύχη που ζευγαριού.