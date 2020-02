Οικονομία

Πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΗΣ”: Κατατέθηκε η πρώτη αίτηση για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αίτηση αφορά δύο από τις τρεις τιτλοποιήσεις με την κωδική ονομασία «Cairo» συνολικού ύψους 7,5 δις ευρώ, από την τράπεζα Eurobank.

Στο Υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκε σήμερα από την Eurobank η πρώτη αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αίτηση αφορά δύο από τις τρεις τιτλοποιήσεις με την κωδική ονομασία «Cairo» συνολικού ύψους 7,5 δις ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ν. 4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 1.65 δις ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank, για το ίδιο θέμα: Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank») με την από 19 Δεκεμβρίου 2019 ανακοίνωσή της, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την πρόθεσή της, η τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία Cairo (“Cairo”), συνολικού ποσού €7,5 δισ., να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ.

Το Cairo απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις, διαφορετικού μεγέθους και με διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων από δάνεια, τα Cairo I, II & III.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Eurobank ανακοινώνει σήμερα ότι, έχοντας εκπληρώσει όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών δύο (2) αιτήσεις σύμφωνα με τον ν. 4649/2019 (ΦΕΚ Α’ 206/16.12.2019) για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» των τιτλοποιήσεων Cairo Ι και Cairo ΙΙ. Τα αιτήματα αφορούν στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας €1.655 εκ.

Η αίτηση για το Cairo ΙΙΙ θα ακολουθήσει, τις επόμενες εβδομάδες.

H τιτλοποίηση Cairo είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα για την οποία υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ. Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, που ολοκληρώθηκε το 2019, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPEs στην Ελλάδα και αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής της Eurobank που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στην περιοχή του 15% το α’ τρίμηνο του 2020.