Κορονοϊός: αυξάνονται οι νεκροί στην Ιταλία

Την ίδια στιγμή ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 322.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από τον κοροναϊό πέθαναν στη βόρεια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, μια έκβαση που αυξάνει σε 10 τον απολογισμό των νεκρών από το χειρότερο ξέσπασμα της ασθένειας του Covid-19 στην Ευρώπη.

Ο Άντζελο Μπορέλι δήλωσε στον Τύπο ότι οι τρεις νεκροί ήταν ηλικίας περίπου 80 ετών και προέρχονταν από την πλέον πληγείσα περιοχή, τη Λομβαρδία.

Πρόσθεσε ότι αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 322, στη μεγάλη πλειονότητά τους καταγράφονται στον βορρά της χώρας.