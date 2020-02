Κόσμος

Ιταλός δημοσιογράφος περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις δραματικές εξελίξεις στη χώρα του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όσα διαδραματίζονται στην αποκαλούμενη “κόκκινη ζώνη” αφηγείται ο δημοσιογράφος Αντρέα Νικάστρο της Corriere della Sera.