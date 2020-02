Αθλητικά

Όπεν Ντουμπάι: στους “16” ο Τσιτσιπάς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, αλλά στο δεύτερο «εξαφάνισε» τον αντίπαλο του.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού τίτλου του Open της Μασαλίας, μπήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Dubai Tennis Championships.

Ο Έλληνας τενίστας πέρασε... αέρας με 7-6(1), 6-1 το εμπόδιο του Ισπανού Πάμπλο Καρένιο Μπούστα (Νο.27) και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (26/2, 14:00) τον Καζάκο, Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.47).

Ο Τσιτσιπάς αγχώθηκε μόνο στο πρώτο σετ στη σημερινή αναμέτρηση, όταν είδε τον Μπούστα να ισοφαρίζει σε 3-3 και να παλεύει μέχρι το τάι μπρέικ.

Ωστόσο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκοψε πρώτος το... νήμα του τερματισμού, για να πατήσει... γκάζι στο δεύτερο σετ και να μην αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης.