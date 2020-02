Πολιτική

“Σφίγγα” στην κατάθεση της για Novartis και Παπαγγελόπουλο η “Kελέση”

Η προστατευόμενη μάρτυρας, σε αντίθεση με τον «Μάξιμο Σαράφη» που κατέθεσε χθες, επέμενε πως ισχύουν όσα έχει πει μέχρι τώρα.

Η προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση” που από τις 18.00 που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ, φέρεται να έδινε την ίδια απάντηση στις ερωτήσεις των μελών της προανακριτικής επιτροπής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

«Η κλήτευσή μου έγινε για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό που ερευνάτε. Για την υπόθεση Novartis ισχύουν όσα έχω πει, και θα καταθέσω γι’ αυτή όταν κληθώ στο δικαστήριο» απαντά η “Αικατερίνη Κελέση”, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Στη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου, πώς αισθάνθηκε όταν είδε τον Παναγιώτη Πικραμμένο να δακρύζει λόγω της κατάθεσής της, φέρεται να απάντησε ότι αυτό δεν σχετίζεται με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου.

«Ο Σαράφης διέψευσε τον Σαράφη και τα πήρε όλα πίσω, και η Κελέση δεν βρήκε το θάρρος καν να μιλήσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις», σχολιάζουν πηγές της ΝΔ.

Σε αντίθεση με την κατάθεση του "Μάξιμου Σαράφη" που ήταν μαραθώνια, η κατάθεση της "Αικατερίνης Κελέση" κράτησε λιγότερο από δυο ώρες.

«Παρόλο που παρασχέθηκε στην προστατευόμενη μάρτυρα το καθεστώς το οποίο ήθελε για να καταθέσει αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μας», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Θανάσης Πλεύρης αποχωρώντας από τη ΓΑΔΑ, μετά την εξέταση της «Αικατερίνης Κελέση».

«Η μάρτυρας επιδεικτικά μας απαντούσε «δεν αφορά την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, δεν απαντώ». Ακόμη και στην ερώτηση για ένα προς ένα τα πολιτικά πρόσωπα και τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει, αρνήθηκε να καταθέσει. Δυστυχώς της δόθηκε ακριβώς ό,τι ήθελε αλλά έχουμε άρνηση μαρτυρίας», δήλωσε ο Θανάσης Πλεύρης.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στην κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη».

«Ο μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης κατέθεσε με το καθεστώς το οποίο ήθελε. Θα αξιολογήσουμε τα πρακτικά, δεσμευόμαστε από τη μυστικότητα. Η φράση, όμως, που επικράτησε είναι “πιθανολόγηση”. Με πιθανολόγηση και με άρνηση απάντησης υπήρξε όλη αυτή η υπόθεση που ερευνούμε», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Η Αικατερίνη Κελέση είπε ότι δεν γνωρίζει τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, και πως όσα κατέθεσε για την υπόθεση Νοvartis, τα έχει καταθέσει οικεία βούληση. Ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας με δική της απόφαση και ότι οι καταθέσεις της, δεν αποτελούν, ούτε προϊόν πίεσης, ούτε προϊόν εκβιασμού που να επηρέασε τη βούληση της», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της «Αικατερίνης Κελέση».

Για το γεγονός ότι η «Αικατερίνη Κελέση» δεν θέλησε να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης με το αιτιολογικό ότι δεν γνωρίζει την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, ούτε και τον ίδιο τον κ. Παπαγγελόπουλο, ο κ. Λάππας επισήμανε ότι «με μια γενική δήλωσή της, επιβεβαίωσε το σύνολο των καταθέσεων της».

«Ήταν μια τοποθέτηση ενός προστατευόμενου μάρτυρα, που έχει δώσει 13 καταθέσεις, κοιτάει και την προστασία του. Πάντως επιβεβαίωσε τις καταθέσεις της», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον «Μάξιμο Σαράφη», ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο μάρτυρας είχε μια τελείως διαφορετική τακτική. «Απάντησε στα πάντα, επί πολλές ώρες. Δεν ανασκεύασε τίποτα. Αλλά σε μια μαρτυρία μπορεί να προκύψουν και νέα πράγματα», είπε ο Σπύρος Λάππας και πρόσθεσε ότι «επιβεβαίωσε όλες τις καταθέσεις του». Σημείωσε δε, ότι ο Μάξιμος Σαράφης είπε στην επιτροπή, πως με τις καταθέσεις του στην εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, έχει ταυτόχρονα εγχειρίσει και χιλιάδες έγγραφα που επιβεβαιώνουν όλα όσα έχει καταθέσει.

«Τα περί δήθεν σκευωρίας στο σκάνδαλο Novartis που επικαλούνται ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, καταρρίπτονται συντριπτικά μετά τις καταθέσεις των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος» ανέφεραν, μετά την εξέταση των δύο προστατευομένων μαρτύρων, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά τις ψεύτικες διαρροές περί αναίρεσης της αρχικής κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Μάξιμου Σαράφη, οι οποίες δεν είχαν καμία τύχη, η δεύτερη προστατευόμενη μάρτυρας, Αικατερίνη Κελέση, έδωσε σήμερα την χαριστική βολή, εμμένοντας στις αρχικές καταθέσεις της στην εισαγγελία Διαφθοράς, με τις οποίες δίνει ονόματα πολιτικών για χρηματισμό και ξεκαθαρίζει ότι δεν γνωρίζει κατ' ουδένα τρόπο τον κ. Παπαγγελόπουλο», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνουν ότι η «Αικατερίνη Κελέση», σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

όσα κατέθεσε για την υπόθεση Novartis είναι όλα αληθινά και επιβεβαιώνει πλήρως το περιεχόμενό τους.

όλα όσα κατέθεσε αποτελούσαν πρακτικές της εταιρίας που είχαν την απόλυτη έγκρισή της

όσα έχει καταθέσει προκύπτουν από συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία προέρχονται από υπολογιστές της Novartis.

όσα κατέθεσε, τα κατέθεσε αυτοβούλως και με γνώμονα την αλήθεια, δεν έχει παροτρυνθεί, ούτε πιέστηκε, ούτε εκβιάστηκε από κανέναν, ήταν αποκλειστικά δική της συνειδητή απόφαση.

στην εισαγγελία Διαφθοράς εμφανίστηκε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας και όχι με την παρέμβαση ή υπόδειξη κάποιου άλλου

δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον κ. Παπαγγελόπουλο, ούτε τον έχει συναντήσει ποτέ της, ούτε γνωρίζει κάτι γι αυτά που τον αφορούν».

Χθες ο μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» δεν άλλαξε τις αρχικές του μαρτυρίες, επιβεβαιώνοντας «όλα όσα έχει καταθέσει στην εισαγγελία Διαφθοράς και μίλησε με βεβαιότητα για δωροδοκίες υπουργών» σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εξετάσαμε την κ. Κελέση η οποία στην ερώτησή μου αν γνωρίζει πολιτικά πρόσωπα, αν τα έχει δει από κοντά, αν έχει συναντηθεί με πολιτικά πρόσωπα, αν έχει συναλλαγές με πολιτικά πρόσωπα, είπε ότι δεν έχει συναντηθεί με πολιτικά πρόσωπα και δεν θέλει να έχει σχέση με πολιτικά πρόσωπα. Αυτή είναι για εμάς μια ουσιώδης απάντηση που θα αξιολογηθεί στην πορισματική μας θέση», επισήμανε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, αποχωρώντας από τη ΓΑΔΑ, μετά την εξέταση - εξπρές της «Αικατερίνης Κελέση».

Ο Β. Κεγκέρογου αναρωτήθηκε σε ποιες καταθέσεις εμμένει η «Αικατερίνη Κελέση» διότι «είναι αντιφατικές μεταξύ τους». «Η πιο κρίσιμη ερώτηση που ούτε αυτή την συγκίνησε ήταν πως ένιωσε όταν είδε στο βήμα της Βουλής δακρυσμένο τον κ. Πικραμμένο να είναι κατηγορούμενος από την ψευδορκία της. Εκείνη δεν απάντησε», ανέφερε ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ο βουλευτής ανέφερε στην «Αικατερίνη Κελέση», ότι «Γνωρίζω την ταυτότητά σας αλλά δεν θα την αποκαλύψω. Η κ. Τουλουπάκη που σας διαβεβαίωσε όμως ότι θα σας προστατεύσει, έχει αποκαλύψει την ταυτότητά σας. Το ονοματεπώνυμο σας περιλαμβάνεται σε τρία έγγραφα, ένα του FBI, ένα εταιρικό έγγραφο και ένα έγγραφο που υπογράφει η ίδια η Εισαγγελέας Διαφθοράς και αναφέρει ότι γνωρίζατε εσείς, με το ονοματεπώνυμό σας, όλο το σχέδιο δωροδοκιών», είπε ο Βασίλης Κεγκέρογλου και συνέχισε: «Τα θέλετε τα έγγραφα να σας τα δώσω; Αν τα θέλετε ρωτήστε τον νομικό σας σύμβουλο να σας τα δώσουμε».