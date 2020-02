Κόσμος

Μπαρνιέ: δεν θα υπάρξει συμφωνία με κάθε τίμημα για το Brexit

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ, παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι «δύσκολες και ίσως πολύ δύσκολες».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ προειδοποίησε σήμερα ότι η Ένωση δεν θα καταλήξει «με κάθε τίμημα» σε μια συμφωνία με τη Βρετανία για τη μετά το Brexit εποχή, που προβλέπεται για το τέλος της χρονιάς.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εμπορική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Λονδίνου θα είναι «δύσκολες και ίσως πολύ δύσκολες», προειδοποίησε ο Μισέλ Μπαρνιέ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, αφότου έλαβε το πράσινο φως των 27 της Ένωσης για τη διαπραγματευτική του εντολή.

Ο Μπαρνιέ υποσχέθηκε να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση με τους Βρετανούς «με σεβασμό, χωρίς συμμετοχή σε καμιά αντιπαράθεση», υποδηλώνοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού για τη Βόρεια Ιρλανδία Μπράντον Λιούις.

Ο τελευταίος δήλωσε ότι μπορεί να μην υπάρχουν θαλάσσια σύνορα της Ιρλανδίας μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Βρετανίας.

Ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι «θα ήταν πολύ ευτυχής να τον συναντήσει όταν αυτός το θελήσει (...). Πρέπει να διαβάσει τη συμφωνία αποχώρησης για να καταλάβει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί», δήλωσε.

Και υπενθύμισε ότι η συμφωνία «προασπίζει την ακεραιότητα του βρετανικού τελωνειακού εδάφους και περιλαμβάνει σε αυτό τη Βόρεια Ιρλανδία, τον έλεγχο τον οποίο χρειαζόμαστε για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και την απουσία σκληρού συνόρου στο νησί της Ιρλανδίας».

«Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι εύθραυστη. Η ΕΕ θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της και περιμένουμε από τη Βρετανία να πράξει το ίδιο», είπε ο Μπαρνιέ.