Μητσοτάκης: να διαφυλάξουμε την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση σε όσους θέλουν την προστασία της πρώτης κατοικίας να ενταχθούν τώρα στο σχετικό πλαίσιο.

Η ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη είναι παράδειγμα προς μίμηση, πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και να μείνει έξω από τις αντιπαραθέσεις που προκαλεί η αύξηση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, καθώς όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα ρυθμίζονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του νομού Ροδόπης στην Κομοτηνή.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τους εκπροσώπους των παραγωγικών και άλλων φορέων που έθεσαν τα αιτήματά τους και παίρνοντας τον λόγο σημείωσε ότι η Θράκη συνδυάζει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και δήλωσε το αμέριστο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να δοθεί μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι αύριο, στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, στην Αλεξανδρούπολη, θα θέσει στον Βούλγαρο πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ, το αίτημα να υπάρξει ρηματική διακοίνωση ώστε να περνούν από τη συνοριακή διάβαση της Νυμφαίας και τουριστικά λεωφορεία και μετά φορτηγά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο βουλευτής της Ν.Δ. Ευριπίδης Στυλιανίδης από την εν λόγω διάβαση διέρχονται κάθε χρόνο 1.800.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Οι νέοι 800 συνοριοφύλακες θα εκπαιδευθούν στην Αστυνομική Σχολή Κομοτηνής και ο πρωθυπουργός τόνισε πως θα καταβληθούν προσπάθειες να εκπαιδευτούν και υπάλληλοι της FRONTEX.

Το νέο νοσοκομείο της Κομοτηνής, με δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος", θα είναι το πιο σύγχρονο της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης μνημόνευσε ότι το έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σημείωσε ότι το συνεχίζει και θα το τελειώσει η δική του κυβέρνηση και ο ίδιος ως πρωθυπουργός θα το εγκαινιάσει το 2024.

Σε ότι αφορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είπε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την ίδρυση Ιατρικής Σχολής και τη μεταφορά Νοσηλευτικής, στηρίζει την απελευθέρωση δημιουργίας ξενόγλωσσων Τμημάτων και με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα κτιστούν νέες σύγχρονες φοιτητικές εστίες.

Για τον τομέα του τουρισμού τόνισε πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στη Θράκη.

Σχετικά με το εργοστάσιο της ΣΕΛΜΑΝ είπε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και σημείωσε χαρακτηριστικά πως "είμαστε σε καλό δρόμο".

Ως προς το θέμα του ιδιωτικού χρέους κάλεσε τους πολίτες να μην δίνουν σημασία σε όσα γράφονται, διότι δεν είναι ακόμα το σχετικό νομοσχέδιο.

Εκπρόσωποι φορέων τον κάλεσαν να επισκεφθεί την Κομοτηνή τον Απρίλιο, στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα το πράξει.

Η σύσκεψη έγινε στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και τον λόγο πήραν ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος, οι πρόεδροι του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αντώνης Γραβάνης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Νίκος Αγγελίδης, ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Θεόδωρος Καράογλου και ο βουλευτής της Ν.Δ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Χαιρέτισε μικρά παιδιά, μια ομάδα διασωστών του ΕΚΑΒ στους οποίους είπε να είναι σε εγρήγορση, αλλά και αχρείαστοι, ενώ μπήκε σε καφέ και χαιρέτισε τους θαμώνες.