Όπεν Ντόχα: επική ανατροπή και πρόκριση για τη Σάκκαρη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε με… την πλάτη στον τοίχο, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τρίτο γύρο.

Η Μαρία Σάκκαρη έπρεπε να κοιτάξει τον αποκλεισμό… κατάματα για να βάλει μπροστά τις «μηχανές» σε πλήρη ισχύ... Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με σούπερ ανατροπή 2-1 σετ την Τερέζα Μαρτίντσοβα και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Κατάρ Όπεν, που φιλοξενείται στη Ντόχα.

Η Σάκκαρη δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα πρώτα δύο σετ, επηρεασμένη και από τον πολύ δυνατό άνεμο που έπνεε στην πρωτεύουσα της αραβικής χώρας σήμερα και ανάγκαζε τις δύο αθλήτριες να προσαρμόζουν διαρκώς και τάχιστα τα χτυπήματά τους.

Η 25χρονη Τσέχα, Νο 157 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ με 6-3 και άφησε την Σάκκαρη πίσω στο δεύτερο, κάνοντας δύο φορές break, αλλά η Ελληνίδα ισοφάρισε στο tie break (7-6).

Αυτό ήταν... Η ψυχολογία εγκατέλειψε την Τσέχα, που είδε μια μεγάλη νίκη να ξεφεύγει από τα χέρια της και η συνέχεια ήταν αποκαρδιωτική για εκείνη, που έχασε με κάτω τα χέρια (0-6) το τρίτο και τελευταίο σετ.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο και, πλέον, έχει μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τη ρεβάνς από τον Αρίνα Σαμπαλένκα, που την είχε νικήσει στο Ντουμπάι πριν από μία εβδομάδα. Προκρίσεις πήραν, επίσης, οι Μπάρτι, Πλίσκοβα και Μουγκουρούθα, ενώ η Φαν Ούιτβανκ έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Ριμπάκινα.