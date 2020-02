Υγεία - Περιβάλλον

Κίνα: “Κόπηκε η φόρα” του κορονοϊού

Ο νεότερος απολογισμός των νεκρών και η καταγραφή των νέων κρουσμάτων. Ξεπέρασαν τα 1000 τα κρούσματα στην Κορέα.

Οι κινεζικές υγειονομικές αρχές κατέγραψαν χθες Τρίτη 52 νέους θανάτους εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονoϊός ο οποίος εμφανίστηκε στο κεντρικό τμήμα της χώρας τον Δεκέμβριο, με τον απολογισμό να είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Εξάλλου καταγράφηκαν 406 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα, πλην των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Ο συνολικός απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας ανήλθε έτσι σε 2.715 ως τα μεσάνυχτα της 25ης Φεβρουαρίου, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων έφθασε τα 78.064.

Όλοι οι νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης. Από τα νέα κρούσματα, στην επαρχία καταγράφηκαν τα 401. Τα σύνολα στη Χουμπέι ανέρχονται σε 2.615 νεκρούς εξαιτίας της επιδημίας και 65.187 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού.

Ακόμη, η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας ανέφερε ότι 2.422 άνθρωποι αποθεραπεύτηκαν και βρήκαν από τα νοσοκομεία χθες, με το σύνολό τους να φθάνει τους 29.745.

Ξεπέρασαν το φράγμα των 1000 τα κρούσματα στην Κορέα

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν άλλον έναν θάνατο, τον ενδέκατο στη χώρα, καθώς και 169 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονoϊού, με το σύνολο των ανθρώπων που μολύνθηκαν να ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 1.146.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι αρχές πολλαπλασιάζουν τις εξετάσεις σε πολίτες που υπάρχουν φόβοι πως ενδέχεται να ήλθαν σε επαφή με φορείς του COVID-19.

Από τα νέα κρούσματα που επαληθεύτηκαν χθες Τρίτη, τα 134 εντοπίστηκαν στην πόλη Ντέγκου, όπου έχει την έδρα της μια χριστιανική αίρεση που συνδέεται με την εξάπλωση του ιού στη χώρα, σύμφωνα με τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC). Οι περισσότεροι άνθρωποι που οι αρχές σκοπεύουν να υποβάλλουν σε ιατρικές εξετάσεις είναι πιστοί της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής οργάνωσης, που διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με προϋπόθεση την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Η δύναμη του στρατού των ΗΠΑ που είναι ανεπτυγμένη στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε εξάλλου το πρώτο κρούσμα του κορονoϊού στις τάξεις της. Πρόκειται για 23χρονο στρατιώτη ο οποίος σταθμεύει στο στρατόπεδο Κάρολ, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη Ντέγκου. Στη συγκεκριμένη πόλη εντοπίζεται το 90% των κρουσμάτων στη χώρα.

Η Νότια Κορέα μετατράπηκε εδώ και λίγο καιρό στη δεύτερη μεγαλύτερη εστία του COVID-19 — ο οποίος εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας — παγκοσμίως.

Τα KCDC διευκρίνισαν ότι ο 11ος θάνατος ήταν αυτός ενός τριαντάρη από τη Μογγολία, ο οποίος έγινε ο πρώτος ξένος που πέθανε στη Νότια Κορέα εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονoϊός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Joongang Ilbo, έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη ότι αναφέρθηκε άλλος ένας — ο δωδέκατος — θάνατος ασθενούς, που πάντως δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.